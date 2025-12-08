無可取代！「這款藥」爆全台缺貨 食藥署證實：庫存剩1個月

記者蔣季容／台北報導

胰臟酵素製劑「卡利消」爆出全台缺貨，醫師指出，該藥是全球少數能有效穩定胰臟功能的治療，沒有可取代藥物。衛福部食藥署今（8）日證實，已接獲亞培、永信2家藥商通報缺貨，國內庫存僅剩1個月，目前已有1家業者提出申請，正在審查資料中，只要一通過就可以馬上輸入。

食藥署藥品組簡任技正黃玫甄受訪時指出， 案內藥品為Pancreatin或Pancrelipase腸溶微粒口服劑型，列屬藥事法第27條之2之必要藥品，適應症為因囊狀纖維化症、慢性胰臟炎及胰臟手術等情形所引起的胰液分泌不全。食藥署近期接獲亞培、永信2家藥商通報，因生產相關問題，有供應不穩之情事，2家庫存皆僅剩1個月。

黃玫甄說明，供應不穩主要是因為國外原料短缺，其他國家也都缺貨。經臨床端評估，案內藥品具臨床使用必要性，國內雖有成分相近藥品，惟主成分含量不同，建議本品保留給已接受治療且無法更換替代藥品的病人，故為維護相關病人權益，食藥署已於114年11月25日於西藥醫療器材供應資訊平台公開徵求專案輸入或製造「Pancreatin或Pancrelipase腸溶口服劑型(Lipase含量≧20,000USP units)」。

黃玫甄提到，目前已有1家廠商申請專案進口，食藥署正在積極審查中，只要一通過廠商就可以馬上輸入。

