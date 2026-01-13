「無名女神」張香香遭控用話術要抖內 他貸款湊錢砸50萬「只見10分鐘」還被斷聯！怒告詐欺

被封為「無名小站十大正妹」的網紅張香香，近日遭一名莊姓男粉絲指控詐欺。（翻攝自張香香臉書）

被封為「無名小站十大正妹」的網紅張香香，近日遭一名莊姓男粉絲指控，在近一年互動期間，被張香香透過直播與私訊話術，讓他刷贈虛擬禮物、購買大量寫真年曆等，前後支付超過50萬元，最終卻未能與對方交往而斷聯，憤而提告詐欺。對此，近日全案偵結，最終張香香因1原因予以不起訴處分。

據不起訴書指出，莊姓男子指控，2023年10月起在「PIPO LIVE 人氣帶電商平台」觀看張香香直播，開始私訊互動，雙方交換LINE聯繫後，張香香陸續以「要出版公益寫真年曆幫助流浪犬貓」「業績達標公司會安排拍電影」「只差XX本就能達標」「還差50本」「仍差80本」等說法，要求他購買商品支持業績，莊男因此向平台購買年曆，共支付10萬3,271元，但實際卻只收到20本。

另外，張香香也曾在IG貼文販售烏魚子，宣稱「若選上年度代言人，就可以獲得海外曝光機會」，莊男也砸下8萬8800元購買50盒烏魚子，但控事後卻一盒也未收到。

張香香被公司安排陪陌生男子吃飯要抖內？

莊男更控訴，張香香曾表示若業績未達標，公司將安排她與陌生男子吃飯，希望他能「抖內支持」，為此莊男向銀行貸款30萬元，儲值至直播平台購買虛擬禮物送給張香香，然而，雙方卻僅曾見面一次，且不到10分鐘，就被張香香以各種理由不再見面，最後甚至完全斷聯，讓他認為遭到利用與欺騙。

對此，張香香到案後否認詐騙，強調公司規定主播不得與粉絲私下接觸，且所有年曆與烏魚子均由公司販售，自己僅依公司指示在直播中介紹商品，且無論抖內或商品銷售金額多少，她所領取的薪資固定，並未因銷售額外獲利。

全案經士林地檢署調查，發現相關公司確實曾以張香香名義捐贈100份烏魚子，確實指定作為海運學生惜福餐使用，因此難以認定商品或公益捐贈完全虛構。檢方綜合認定，本案為消費與互動衍生的民事糾紛，建議告訴人可循民事途徑請求返還款項或損害賠償，依法作出不起訴處分。

