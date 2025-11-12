無名月台攝影展 記錄文資面貌

《無名月台》攝影展即日起開展。(台北市文化局提供)

記者王誌成∕台北報導

台北市文化局十二日表示，二０二五台北古蹟日以「行經之地-穿越台北的城市縫隙」為主題，其中古蹟日壓軸活動《無名月台》攝影展自十一月十一日至十二月十一日於國家攝影文化中心台北館-未來市「光年多功能展區」展出。學員於台北機廠、松山菸廠、南港台電倉庫、四四南村等鐵道沿線文化資產拍攝的三十六件成果作品，歡迎民眾前來參觀走訪。

台北古蹟日首次舉辦為期兩天的「老房子攝影沙龍」，過程中實地走訪台北機廠、松山菸廠、南港台電倉庫、四四南村等鐵道沿線文化資產，除場域類型與建物規模的不同，更可分為修復中、籌備中及修復完後再利用的文化資產，透過攝影記錄老建築從破敗、修復到重生，將文化資產三個不同的面貌帶到市民面前。

參與的學員身分多樣，此次共精選出三十六張照片進行展示，並規劃三大主題-〈時間的工地〉、〈運行的記憶〉及〈生活的光景〉依序串聯，帶領觀眾循著影像軌跡，探索文化資產從修復到再生的過程。