無名月台攝影展 記錄文資面貌
記者王誌成∕台北報導
台北市文化局十二日表示，二０二五台北古蹟日以「行經之地-穿越台北的城市縫隙」為主題，其中古蹟日壓軸活動《無名月台》攝影展自十一月十一日至十二月十一日於國家攝影文化中心台北館-未來市「光年多功能展區」展出。學員於台北機廠、松山菸廠、南港台電倉庫、四四南村等鐵道沿線文化資產拍攝的三十六件成果作品，歡迎民眾前來參觀走訪。
台北古蹟日首次舉辦為期兩天的「老房子攝影沙龍」，過程中實地走訪台北機廠、松山菸廠、南港台電倉庫、四四南村等鐵道沿線文化資產，除場域類型與建物規模的不同，更可分為修復中、籌備中及修復完後再利用的文化資產，透過攝影記錄老建築從破敗、修復到重生，將文化資產三個不同的面貌帶到市民面前。
參與的學員身分多樣，此次共精選出三十六張照片進行展示，並規劃三大主題-〈時間的工地〉、〈運行的記憶〉及〈生活的光景〉依序串聯，帶領觀眾循著影像軌跡，探索文化資產從修復到再生的過程。
其他人也在看
知名連鎖麻辣鍋出事了！闆娘涉洗錢上億遭拘提
知名連鎖麻辣鍋出事了！闆娘涉洗錢上億遭拘提EBC東森新聞 ・ 4 小時前
吳亦凡真的死了？網交叉比對官方公告解謎 真正死因令人震驚
前韓團 EXO 成員、前大陸頂流男星吳亦凡，近日再度捲入死亡傳聞風暴。中國社群平台上流出爆料，指他在監獄中「因長期絕食導致健康惡化而死亡」，消息一出瞬間引發全球關注，不少外媒也相繼報導，但目前尚無官方證實。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
「黃明志命懸一線！謝侑芯家屬急寄「綠色行李箱」 關鍵證物曝光了
馬來西亞警方正在調查歌手黃明志與已故台灣網紅謝侑芯的案件，案情進入關鍵階段。根據報導，若本週四前警方未能掌握新證據，將必須釋放黃明志。為協助調查進展，謝侑芯家屬已委託律師前往馬來西亞，並從台灣寄送疑似含有關鍵證物的綠色行李箱和兩部手機。這些物品先前曾被警方調查後歸還，現因可能與案件相關而再度提交。TVBS新聞網 ・ 1 天前
花蓮馬太鞍溪暴漲！泥水灌入萬榮鄉 水利署長認錯了：是我們的疏忽
鳳凰颱風來襲，花蓮馬太鞍溪堰塞湖發布紅色警戒，因下游溪水暴漲，不僅馬太鞍溪便橋被淹沒，溪水泥流也灌入萬榮鄉社區，導致車輛被沖走。對此水利署長林元鵬坦承疏忽，導致堤防破口區無防護措施。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
普發1萬入帳中！他「106萬全沒了」詐騙手法曝 好多人都上當
普發現金1萬元來了，詐騙集團也盯上這筆錢。內政部警政署165打詐儀錶板近日就分享一起案例，有人接到詐騙集團假冒郵局、檢警致電告知「普發1萬」被冒領，結果受害者依照對方指示行動後，損失106萬元，令他無奈又憤怒。而詐騙手法財損金額前五名，就包括了「假檢警詐騙」在內。三立新聞網 setn.com ・ 5 小時前
太子集團女特助「15萬就交保」 卓揆對法院撂重話：打擊一線執法人員士氣！
立法院今天進行施政總質詢，國民黨立委王鴻薇質詢時關注詐騙議題，她表示，跨國的太子集團洗錢高達好幾百億，在台灣的不法所得高達45億元之多，上周涉案人員陸續被羈押，但其中有一個畫面是一位特助在被交保後開懷燦笑，引起國內輿論的譁然。王鴻薇詢問，詐騙集團在台灣不法...CTWANT ・ 1 天前
為太子集團特助燦笑交保震怒？卓榮泰說話了
[NOWnews今日新聞]埔寨「太子集團」涉跨國洗錢以及全球電信詐騙，檢調近日查扣集團在台資產，包含和平大苑11戶、名車26輛，總價約45億元，拘提25名被告到案，其中，集團旗下天旭國際的特助劉純妤以...今日新聞NOWNEWS ・ 1 天前
三重「6連霸里長」盜里民2千萬元房產以930萬元賤賣…遭收押禁見
新北市三重區五順里「6連霸」的前里長洪嘉仁，不僅學歷高且曾獲特優楷模；不料，如今卻被指控，涉嫌在於2022年任內協助一位年長里民辦理印鑑證明及補發土地權狀等事宜，騙取被害人補發的土地權狀，再藉里內發放物資需簽名蓋章，夾藏房屋買賣同意書等文件，取得對方親筆簽名及蓋章後，夥同周姓共犯將2處房產總約2千萬元以低於市價的930萬賤賣牟利。新北市地檢署與警方於5日拘提洪嘉仁與周男；複訊後，向法院聲請羈押禁見三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
肄業輔大生往江漢聲泌尿器官刺…輔大醫院怒：絕不寬貸
輔仁大學前校長、名醫江漢聲昨（11）日在天主教輔仁大學附設醫院看診時，遭曾姓男子（30歲）持美工刀砍傷右手腕、左腹部，當場在診間濺血，好在曾男馬上被保全壓制並被警方逮捕。對此，院方也已發聲明強調，江醫師經急救處理後沒有生命危險，呼籲社會嚴正看待醫療暴力問題。三立新聞網 setn.com ・ 13 小時前
《魷魚遊戲》男星「001號爺爺」性騷案大逆轉！上訴二審改判無罪
因《魷魚遊戲》飾演「001號爺爺」而紅遍全球的81歲資深男星吳永洙，原本在一審中因性騷擾指控遭判刑8個月、緩刑2年，今11日迎來關鍵二審判決。最新宣判卻發生大逆轉，法院撤銷原判，改判無罪，引發各界震驚與爭議。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
闖輔大診間刺前校長 犯嫌積恨6年動機曝光｜#鏡新聞
持續帶您來關心這起醫療暴力事件，根據了解曾姓嫌犯其實是輔大哲學系的肄業生，6年前校長江漢聲，因涉嫌背信罪，遭檢方偵辦，當時曾姓嫌犯還參加罷課活動，而這回犯案動機，他也自己在臉書po文，疑似就是不滿江漢聲二審無罪，才會氣的拿美工刀，闖入醫院。 加入頻道會員支持鏡新聞： https://www.youtube.com/channel/UC4LjkybVKXCDlneVXlKAbmw/join 鏡電視綜合台YouTube👉http://pse.is/59enw2 鏡電視直播台YouTube👉https://pse.is/4w3gts鏡新聞 ・ 21 小時前
黃明志捲命案…大馬警證實：真的有人圖冒領謝侑芯遺體「且是當地人」
馬來西亞創作歌手黃明志捲入（42歲）網紅「護理系女神」謝侑芯（31歲）身亡案，全案從猝死轉為謀殺偵辦。據了解，先前一度傳出有人假裝謝侑芯家屬試圖冒領死者遺體，但遭識破驅離；如今，當地警方也證實此事。三立新聞網 setn.com ・ 14 小時前
影/鳳凰襲台花蓮災情最新！馬太鞍溪便橋「消失」慘變河道
最新消息，受到鳳凰颱風東北季風共伴效應影響，花蓮縣幾乎是全台最先出現災情的縣市，今（11日）全縣也已停班停課，昨晚馬太鞍溪水位也暴漲，明利村的部分村民還緊急撤離，而今早馬太鞍溪便橋已經被全部淹沒變成河道，從鏡頭君的畫面看去，泥流滾滾的畫面相當驚悚，所幸沿岸村民都已及時撤走，目前無人因此傷亡，若有更進一步的消息，《中天新聞網》會為您持續掌握。中天新聞網 ・ 1 天前
北市東區精品店被抄！店內CHANEL、LV全是仿冒品 侵權逾3千萬
台市東區的兩家精品店販售仿冒CHANEL、LV、DIOR等包包遭檢舉，刑事局智慧財產權偵查大隊前往查緝，查獲仿冒商品近600件，初估侵權市值逾3千萬元，涉案的林姓（50歲）、蕭姓（58歲）女負責人及張姓（45歲）女員工等3人已被依違反商標法法辦。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
花蓮馬太鞍溪又溢流！泥水灌進明利部落 泥沙堆積近1米高
颱風夜驚魂！馬太鞍溪暴漲成「黑水」狂襲明利部落，大量泥沙淹沒街道，車輛遭沖走撞樹！居民震驚直呼：「破口沒處理好」，村長更擔憂下一波災情來襲。目前約100名居民緊急撤離，安置所人滿為患，災民欲返家善後，只能等風雨過後再說。政府已架設護欄，工程車來回清運，全力搶通道路⋯⋯TVBS新聞網 ・ 1 天前
仙塔律師涉當「詐團軍師」 首開庭採無罪答辯
網紅「仙塔律師」李宜諪，涉嫌幫靈骨塔詐騙集團辯護時，當起「詐團軍師」，協助主嫌傳達變賣財產、洩密偵查進度，遭到檢方起訴，求刑1年以上有期徒刑。今天（11）日首度開庭，仙塔一早也現身法院，鏡頭前再次替自己喊冤，「在社會上總是難免被告」。EBC東森財經新聞 ・ 1 天前
想吃霸王餐遭拒！ 無業男失控砸店.丟刀.襲店員
中部中心／綜合報導颱風夜，台中東區一家深夜小吃店，上演火爆畫面！晚間11點左右，一名男子想吃免錢霸王餐被拒絕，心生不滿，失控徒手將檯面上菜色，通通掃掉，還拿起菜盤丟店員，甚至跑進廚房，亂丟刀具及餐具，熱心民眾看不下去上前協助，過程中也被K傷部，警方到場，將他依現行犯帶回。男子腳邊一攤油水，但他不管不顧，繼續在小吃店內大爆走，徒手狂掃餐台上餐食，還拿起一盤青菜，往店員方向砸其他用餐民眾實在看不下去，衝上前將他壓制，沒想到男子拿起菜盤，就是一頓往民眾頭部狂K猛毆。颱風夜大鬧小吃店 ＂店家拒霸王餐＂男子失控砸店（圖／翻攝畫面）火爆畫面就出現在台中市東區一間小吃店內，11日晚間11點左右，鳳凰颱風來襲，台中市府宣布12日停班課一天，沒想到颱風夜，除了天氣不可控，這名男子情緒也相當無法控制。原來，這名36歲無業楊姓男子，因為肚子餓，跑到小吃店，詢問是否有免費餐食，被拒絕後，竟然激動砸店，還衝進店家廚房，拿起東西就是開始亂丟，其中還包含餐具及刀具，店員見狀當然趕緊逃命，沒想到男子，竟一路追，雙方在馬路上爆發拉扯。砸小吃店！ 3店員1民眾無辜受傷 警壓制法辦現行犯（圖／翻攝畫面）經過調查，男子沒有酒精也沒有藥物反應，疑似想吃霸王餐被拒絕，情緒失控才會爆走砸店、攻擊店員，所幸熱心民眾協助壓制，警方也迅速抵達現場，將男子依現行犯帶回偵辦。《民視新聞網》提醒您：不良行為，請勿模仿！原文出處：想吃霸王餐遭拒！ 無業男失控砸店.丟刀.襲店員 更多民視新聞報導囂張3惡煞闖店噴滅火器 警24小時內火速逮人到案林森北水餃名店老闆曾是竹聯堂主！白目醉漢砸店被追砍聚眾砸店吸收未成年入會 警逮竹聯幫明仁會共13人民視影音 ・ 7 小時前
黃明志捲命案「謝侑芯代表首露面警局」… 行李箱等關鍵證物被「召回」
馬來西亞創作歌手黃明志捲入（42歲）網紅「護理系女神」謝侑芯（31歲）身亡案，全案從猝死轉為謀殺偵辦，黃明志目前遭拘捕並延扣6天，原本大馬警方拘留延押至10日，但吉隆坡總警長拿督法迪爾當天下午證實，警方將繼續延押黃明志3天。此外，謝侑芯的家屬代表10日首度在馬來西亞露面，並將謝侑芯的行李箱及2支手機交給警方，上述物品是警方初期調查後交還謝侑芯家屬，如今警方再次將物品召回，相信將是案件的關鍵證物。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
「掉髮焦慮」比病痛更折磨！長髮美女勇剃光頭為癌友延續希望
【健康醫療網／記者黃奕寧報導】根據衛生福利部國民健康署統計，台灣每年新增癌症人數超過13萬例。儘管醫療進步、治療方式日新月異，但「掉髮」仍是癌友最難跨越的身心關卡之一。台灣癌症基金會副執行長蔡麗娟指出，那不只是外貌的改變，更像是一眼就被貼上「癌症病人」標籤的身份揭示，對許多癌友而言，每一根掉落的髮絲，都是信心的流失，許多人因此選擇封閉自己、不願外出，甚至影響治療信心與效果，這樣的心理傷痕往往比身體的疼痛更深。 偏鄉癌友抗癌也不失美麗 假髮線上租借到府服務不間斷 有鑑於此，蔡麗娟副執行長表示，自2009年推動假髮租借服務，已累計超過12萬人次的愛心捐髮，製作之假髮則幫助超過3萬名癌友重新抬頭微笑，那不只是重拾美麗，更是找回對生命的力量。 而假髮租借不只在基金會裡，亦提供至醫院的癌症資源中心，讓癌友在全國各地皆可租借。甚至為了讓癌友更容易取得資源，也有線上租借網站，癌友可以在家就能線上完成試戴及申請，特別適合偏遠地區或體力虛弱的癌友。網站提供超過足夠的假髮庫存，直送到家，這不僅解決交通不便的問題，也讓之前長達2年多的疫情期間服務不中斷。 長髮研究生從在意外表到勇敢剃光頭 為癌友帶來力量 研健康醫療網 ・ 1 小時前
獨家／桃園虎頭山環保公園「1男子詭掛電塔」 已無生命跡象
即時中心／林耿郁報導最新消息，桃園市虎頭山風景區，山區道路旁電塔，今（12）日上午，被晨起運動民眾發現，有一名男子懸掛在電塔上，已經死亡。警方獲報後抵達現場立即拉起封鎖線，展開調查。民視 ・ 11 小時前