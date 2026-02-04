「無名英雄」市場勇男助警 流彈誤傷「左手骨折」

見義勇為的熱心民眾羅先生，因為幫助警方壓制嫌犯，過程中不小心被流彈波及。（圖／東森新聞）





55歲的羅先生在南苗市場的水果攤工作十多年，平常就相當熱心，當時他送完水果，下班吃早餐，看到嫌犯持刀攻擊員警，第一時間奮不顧身衝上去幫忙，還有賣魚攤販黃老闆跟買菜民眾，3人合力壓制嫌犯，羅先生遭到流彈波及，左手掌掌骨骨折，幸好經過治療，沒有生命危險。英勇行為不僅救了警察一命，也讓市場攤販大讚他是真正的無名英雄。

躺在病床上，左手纏著厚厚的紗布，還用冰袋冰敷，他就是見義勇為的熱心民眾、市場送水果的羅先生，因為幫助警方壓制嫌犯，過程中不小心被流彈波及。

見義勇為民眾羅先生：「那個嫌犯，現場就攻擊警察用刺的，我看到警察已經被他刺2次，就情急之下我就上前，幫忙壓制（嫌犯）結果警察，頭就中了（刀），嫌犯壓到地上了，後面另一個警察過來，不小心誤傷到我了，沒有（幫忙）那個警察，可能會被刺到大動脈之類的，眼睛這都是重傷害很嚴重，所以沒有考慮，我就馬上撲上去。」

見義勇為羅先生老闆：「他剛好在那邊，下班的時候剛好在那邊吃麵，吃完在那邊逛市場，（看到）警察在那邊被砍一刀，趕快衝過去。」

當下嫌犯情緒失控，警方開槍後嫌犯倒地 ，但他還握緊刀子不放，周圍民眾蜂擁而上，包含到市場送水果的羅先生、賣魚攤販黃老闆還有一名買菜民眾，共3人見義勇為幫助警方倒地壓制，而說到羅先生，大家都對他讚不絕口。

見義勇為羅先生老闆：「下貨的時候他都會幫忙，巷子很多人牽狗那些，糞便他看到很髒他就去掃。」

認識羅先生其他攤販：「羅大哥平時人不錯啊，見義勇為吧就很開朗，愛運動騎腳踏車，他體能真的很好，聽說是海陸的他很熱心，還好苗栗有這種人，要不然死傷更嚴重，大家都知道他人真的是很好。」

靠著過人的膽識與體能，羅先生與其他民眾配合警方壓制嫌犯，雖然左手遭波及，幸好他意識清楚，正在醫院接受治療。

大千醫院院長徐千剛：「左手的那個第四的掌指骨有骨折，開完刀都很順利，而且開得很好，可以完全康復，就是說術後他必須，還要做復健，可能大概要3個月到半年。」

還好目前經過手術，他的狀況也穩定下來，而還好有羅先生以及其他民眾奮不顧身，保全了更多無辜民眾。

