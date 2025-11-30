無咳嗽 外籍移工頸部淋巴結核

南投醫院近期收治一名「頸部淋巴結核」病患，醫師提醒頸部淋巴結核初期通常沒有呼吸道症狀。（南投醫院提供）

南投一名37歲男性外籍移工，近日發現右側頸部出現一處無痛性腫塊，且持續超過4週仍未消退。他起初至診所接受抗生素治療，但症狀未見改善，轉診至衛福部南投醫院。經耳鼻喉科團隊詳細檢查後，確診為「頸部淋巴結核」，這屬於「肺外結核」的一種，目前患者已接受手術切除治療。

支援南投醫院的國軍台中總醫院耳鼻喉科醫師賴文森指出，這位患者並無咳嗽、發燒等典型肺結核症狀，胸部X光檢查也顯示正常。這類情況稱為「肺外結核」。事實上，結核病並非只會侵犯肺部，約有15%至25%的病例為「肺外結核」，其中又以「淋巴結核」最為常見，占了約3至4成，且多好發於頸部淋巴結。

賴文森提醒，頸部淋巴結核初期通常沒有呼吸道症狀，也不會引起疼痛，因此非常容易與一般的淋巴結發炎混淆，導致患者延誤就醫。

南投醫院呼籲民眾，若發現頸部、腋下或其他部位的淋巴結腫大，持續2至4週以上，尤其是使用抗生素治療後仍無改善，或是伴隨有夜間盜汗、體重下降、食慾減退等全身性症狀時，就應立即尋求專業診斷。特別是自身有結核病接觸史，或屬於免疫力較弱的高風險族群，更應提高警覺。

賴文森也特別強調，確診肺外結核後，仍應進行胸部X光及痰液檢查，以排除是否同時合併具傳染性的肺結核。他也呼籲民眾放心，單純的肺外結核本身並不具傳染力，僅在合併「開放性肺結核」時才有傳染風險。社會大眾不應對患者產生誤解或歧視。