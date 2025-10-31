無品女住家囤垃圾老鼠蟑螂竄樓層 臭酸味瀰漫社區崩潰了 7

CNEWS匯流新聞網記者王昭濱／綜合報導

高雄一名施姓女子長期在住處囤積腐敗食物與廢棄物，造成一堆老鼠、蟑螂在樓層走道四處亂竄，並瀰漫濃厚臭味，高雄市工務局與大樓管委會多次要求改善無果；與施女住在同一樓層的3名住戶，也對施女提告求償100萬元，全案經高雄地院審理判決後，施女須賠償3人各10萬元，還須立即將住家垃圾清除。

3名倒楣住戶在判決中主張，他們與施女住在社區10樓的不同房間，可是施女長期在屋內堆置腐敗食物與廢棄物造成臭氣四散，也因環境髒亂，使得老鼠、蟑螂、蚊蟲在樓層間亂竄，整棟大樓被搞得猶如垃圾場般。

廣告 廣告

管委會得知後，自2020年起多次發函制止施女行為，並責令施女須清除住家垃圾，高雄市工務局也在去年7月、10月間，都函令施女限期改善並罰款，孰料施女甩都不甩，繼續擺爛，3名住戶於是提起訴訟，要求施女賠償精神慰撫金共100萬元。

施女對此辯稱，她已有一段時間沒在該大樓居住，對於有垃圾未清理，造成鄰居困擾感到很抱歉，她已經盡量處理，但家裡並沒有老鼠及蟑螂，施女並反控3名住戶一直攻擊她，害她不敢回家，同時因為腳部拉傷，也無法清理垃圾。

而法官則是根據住戶提供的現場照片發現，施女房屋外部、樓層公共空間，時常可見蟑螂、蠅蟲出沒蹤跡，且施女屢經勸導、開罰，卻依然我行我素、置若罔聞，嚴重降低周遭鄰居、住戶居家日常生活的質量，也隱藏潛在疾病的危害，最終判決施女須賠償3名住戶各10萬元，並須清除垃圾及所產生的臭氣，全案還可上訴。

照片來源：示意圖《視覺中國》

更多《CNEWS匯流新聞網》報導

獨居老人外出住家遭闖空門 保險箱遭竊損失240萬

退休刑警因土方糾紛持槍殺人 二審改判12年6月

【文章轉載請註明出處】