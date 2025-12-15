無國界記者組織、保護記者協會發聲痛斥港府迫害黎智英 稱判決扼殺香港新聞自由

香港警務處國家安全處高級總警司李桂華於15日宣判後，在西九龍裁判法院向媒體發表談話。 圖：達志影像/路透社

[Newtalk新聞] 香港西九龍法院今（15）日宣判香港壹傳媒集團創辦人黎智英被控被港府指控觸犯《港區國安法》案，並裁定黎智英涉犯1項串謀發布煽動刊物罪，和2項串謀勾結外國勢力罪等3罪成立，最重可處無期徒刑。對此，無國界記者組織、保護記者協會也發出聲明譴責這項判決，並指該判決徹底摧毀香港「新聞自由」。

綽號「肥佬黎」的黎智英今年78歲，他與壹傳媒旗下三間公司個被控一項「串謀勾結外國或者境外勢力危害國家安全」罪，以及一項「串謀刊印、發布、邀約發售、分發、展示及或複製煽動刊物」罪。前者屬《港區國安法》罪行，後者為一般刑事罪行。而被控公司包括蘋果日報有限公司、蘋果日報印刷有限公司及蘋果日報互聯網有限公司。

此外，黎智英因涉及「反修例」運動期間、與「香港故事」成員李宇軒相關案件，被加控一項「串謀勾結外國勢力」罪。

今日上午10時，法官開始宣讀判決，表示黎智英有「無可爭辯的證據」，並表示黎智英在庭上的證詞有時前後矛盾、不一致，不具可信性。法官還指出，黎智英對中國懷有「仇恨與怨恨」是「毫無疑問」的，甚至指出透過台灣時任總統蔡英文助手江春男向蔡提意見。因此宣判，黎智英三項控罪，包括兩項串謀勾結外國勢力，以及一項串謀發布煽動刊物全部成立。

對於這項判決，不少記者組織也發聲痛斥港府藉此判決侵害新聞自由。無國界記者組織（RSF）總幹事布魯丁（Thibaut Bruttin）表示：「他們對香港新聞自由的象徵黎智英，因捏造的危害國家安全罪名被判有罪感到無比憤慨。這一非法判決恰恰暴露了香港新聞自由令人震驚的惡化：毋庸置疑，受審的並非個人，而是新聞自由本身，而這一判決已將其徹底摧毀。《蘋果日報》的創辦人黎智英是香港獨立記者勇氣的化身，而這一判決徹底扼殺了他們僅存的生存空間」。

保護記者協會（CPJ）亞太區總監白立義（Beh Lih Yi）也譴責這項判決，並稱其為「迫害」行為。他表示，新聞自由本應受到香港《基本法》的保護，但這個判決凸顯了香港對新聞自由的徹底蔑視。

保護記者協會（Committee to Protect Journalists，CPJ）是一個獨立的非盈利團體，總部設於美國紐約市，其主要工作是推動全球新聞自由及捍衛記者的權利。

