無國界醫生在華山 號召全民一起行動

▲展區中呈現無國界醫生在台灣的工作面向，據2024年統計，無國界醫生在亞洲地區共派遣131名專業人員，投入158次前線任務。（圖／無國界醫生提供）

[NOWnews今日新聞] 無國界醫生（Médecins Sans Frontières, MSF）成立逾50年，在全球超過70個國家或地區提供緊急醫療援助。為喚起社會大眾對世界各地人道危機的關注，於2025年12月在華山1914文創產業園區舉辦「痛，我願同行」主題活動，邀請民眾走進前線救援現場，理解苦難的真實樣貌，並與深受痛苦的人們同行。

「痛，我願同行」活動結合「人道醫療展」與「故事音樂節」兩大主軸。「人道醫療展」濃縮無國界醫生執行的400多個專案，透過沉浸式空間設計及多重感官體驗，讓民眾化身第一線的救援人員，親身體驗災難現場的真實景象；「故事音樂節」則攜手怕胖團（PAPUN BAND）、凹與山、張淦勛（Giyu Tjuljaviya）與？te壞特4組音樂人，以音樂與故事作為媒介，陪伴民眾理解遠方正發生的苦難。

張淦勛（Giyu Tjuljaviya）有感而發，「像跌倒、擦傷這些小傷痛容易想像，但戰爭、天災是我們在台灣很難想像的日常。」透過展覽、音樂等藝術形式，能幫助民眾更貼近這些難以想像的苦難，即使只是小額捐款，也可能為災民們的生活帶來巨大改變。

▲張淦勛（Giyu Tjuljaviya），於無國界醫生「故事音樂節」演出。（圖／NOWNEWS攝）

戰火襲擊、難民流離失所的文字與影像歷歷在目，怕胖團（PAPUN BAND）憶起無國界醫生於加薩走廊展開救援行動的相關報導，最令團員們感到印象深刻的，便是前線人員在執行救援行動時，必須承擔極高的生命風險，卻仍堅守崗位，捨己為人的精神讓團員深受感動，直言：「再渺小的人都可以拯救世界！」

▲怕胖團（PAPUN BAND），於無國界醫生「故事音樂節」演出。（圖／NOWNEWS攝）

無國界醫生長年投入全球醫療人道救援行動，無論是烏俄戰爭、以巴衝突都能看見「無國界醫生」奮力救援的身影。無國界醫生（台灣）代理執行長何鳳儀表示，「在無國界醫生的工作現場，我們經常見證病痛與苦難。秉持這份人道精神，無國界醫生以行動回應，在超過70個國家或地區開展400多個專案。期盼透過本次人道醫療展與故事音樂節，邀請大家看見在世界上被忽視與遺忘的角落，有許多苦難正悄然發生，亟需我們採取行動。」

▲無國界醫生（台灣）代理執行長何鳳儀。（圖／無國界醫生提供）

擁有準外科醫師背景的？te壞特則表示，「無國界醫生一直在做的，就是不斷傳遞愛。」她期盼未來能運用自己在文字與音樂上的創作能量，化為作品。讓更多人關注人道議題，也期盼大眾在「痛，我願同行」活動中，和無國界醫生攜手同行，讓關懷與愛持續擴散。

