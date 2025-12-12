無國界醫生「痛，我願同行」 人道醫療展今開幕 12/13故事音樂節登場

無國界醫生「痛，我願同行」人道醫療展開幕。MSF提供



無國界醫生（Médecins Sans Frontières, MSF）「痛，我願同行」人道醫療展今（12）於華山1914文創產業園區- 中 7B 館開幕，邀請民眾走入醫療人道救援現場，理解受武裝衝突、傳染病、流行病和天災影響者的處境，感受痛與生命困境，與無國界醫生一起行動，集結眾人之力創造不同。

無國界醫生（台灣）代理執行長何鳳儀表示，「在無國界醫生的工作現場，我們經常見證病痛與苦難。面對他人的痛，我們往往容易產生共感——因為身而為人，每個人都曾被痛深深撼動。正是秉持這份人道精神，無國界醫生以行動回應，在超過70個國家或地區開展400多個專案。也期盼透過本次人道醫療展，邀請大家看見在世界上被忽視與遺忘的角落，有許多苦難正悄然發生，亟需我們採取行動。」

無國界醫生（台灣）代理執行長何鳳儀。MSF提供

無國界醫生「痛，我願同行」人道醫療展透過「痛的重量」、「痛的共鳴」、「我願同行」三大展區，解構全球醫療人道議題。

「痛的重量」以沉浸式空間提供視覺與聽覺體驗，引領觀眾走入以巴戰爭、土敘地震與羅興亞難民營現場，還原前線團隊面對的迫切挑戰，同時呈現當地居民的極端困境，例如加薩地區巴勒斯坦人的平均每人每日可用水量僅三公升，而台灣為289公升，差距達97倍。

「痛的共鳴」則以互動遊戲揭示無國界醫生全球工作與亮點，並邀請觀眾化身地中海上難民，走入錄音亭訴說心路歷程，體會救援現場的真實情境。

「我願同行」展區呈現無國界醫生在台灣的工作面向，包括媒體傳播與公眾教育、前線人員招募、募款等。2024年，無國界醫生在亞洲地區共派遣131名專業人員，投入158次前線任務；2024年至2025年，台灣前線人員曾赴加薩、烏克蘭、阿富汗、南蘇丹、獅子山共和國、史瓦帝尼等地支援。

無國界醫生使用「上臂中圍測量尺」進行營養不良篩檢。MSF提供

本次亦有展出前線人員自任務帶回的珍貴收藏。2024年，無國界醫生（台灣）共有99.7%收入來自全台88,000名民眾善款支持，其中投入蘇丹專案的金額最高，達新台幣五千萬元，用於提供流離失所者的醫療照護、創傷治療、霍亂防治與營養不良服務。

台灣麻醉科醫師林昇誼曾赴阿富汗、獅子山共和國參與無國界醫生任務，並於2025年9月至11月前往蘇丹塔維拉（Tawila）支援當地產科與創傷外科。當前蘇丹全境4,680萬人口中有約3,040萬人亟需人道援助，占比達65%，被聯合國形容為當今全球最嚴重的人道危機。

台灣麻醉科醫師林昇誼於2025年9月至11月前往蘇丹塔維拉支援。MSF提供

「這是我行醫以來執行最多次心肺復甦術（CPR）的情況。」林醫師回憶，「我在七週內執行了五次心肺復甦術，卻沒有任何一位病人被搶救回來。這一度令我非常挫折，但當地人已習以為常。衝突動盪情勢導致當地醫療資源極度匱乏，甚至缺乏X光與抽血檢驗，以及麻醉科常用的影像設備與插管工具，團隊只能仰賴最基礎的理學檢查與最原始的工具進行救治。」

林醫師表示，「這些人沒有機會走出去，讓世界了解蘇丹的處境，反觀我們生長在相對富足的環境，更應該多花點時間關心全球弱勢族群。」

「痛，我願同行」人道醫療展展示台灣整形外科醫師鄔逸群的油畫作品。MSF提供

無國界醫生將在12月13日（六）舉辦「故事音樂節」，攜手四組音樂人——怕胖團（PAPUN BAND）、凹與山、張淦勛（Giyu Tjuljaviya）與？te壞特，透過音樂召喚共鳴；並於12月16日（二）至12月18日（四）舉辦三場台灣前線人員分享會，邀請民眾到場參與。

無國界醫生「人道醫療展Ｘ故事音樂節」活動專頁：https://msf.tw/47U4ql7

