無國籍村漫長黑夜 以愛點亮滿室光明

電燈的發明，讓人們在夜幕降臨時，也能點著燈，如常地生活。但這樣的便利，在東馬「山打根」的無國籍村，卻是一種奢求。沒有電的夜晚，生活只能按下暫停鍵，等到天亮才能重新啟動。慈濟志工啟動光明計畫，捐贈太陽能板，讓家戶能在白天時蓄電，夜晚也能點上一盞燈。

慈濟雪隆分會影視職工劉靖欣：「這裡是山打根甘榜利達，裡面住著的是無國籍村民，當世界早已習慣用電燈，度過每一個夜晚 他們卻是要，想辦法熬過漫長的黑夜，他們不敢被看見 退到社會的邊緣，也不具備基礎照明。」

村民愛莎：「到了晚上 村子就很暗，孩子也會覺得不舒服，天一黑 就會有很多蚊子。」

村民艾莎瑪姬：「(村子)是有電力供應的，只是會斷電，有時候一停就是好幾個星期，晚上只能用蠟燭或油燈。」

村民領袖阿拉賓：「如果蠟燭使用不慎 打翻了，整個家就燒掉了。」

夜幕降臨，沒有穩定電力的村莊，再次被黑夜吞沒。慈濟志工走進甘榜利達，為村民們帶來了太陽能板和燈具，期許可以改善他們照明的困難。 慈濟山打根聯絡處負責人龔德益：「我們有一個叫光明計畫的，我們提供太陽能燈給這裡的村民，就是說一盞燈可以照亮他們的房子，全部有準備了兩千片的太陽能板，給這些無國籍村的村民，讓他們可以有固定的燈 在夜晚。」

「 今晚睡覺的時候，關掉電 它的電就不會，那麼快沒有 明天早上，就讓它充電 很快能充飽。」

村民戴安娜：「我非常高興 因為現在有了，太陽能板 很感恩你們這個組織，為我們提供的這套太陽能板，我真的很幸福 很感恩。」

一片片太陽能板，承載的不只是電力，更是希望與未來。慈濟雪隆分會組織實業家，走進村莊，看見村民的生活困境。慈濟志工蔡文燕：「人間疾苦都在這裡，真的 自己要感恩 知福，真的要再做更多。」

慈濟雪隆分會副執行長田金香：「我們主要這次帶實業家來，了解(村民)他們真正的需要是什麼，那我們才會把這個愛與責任，付諸於行動上面，他們寫字是點蠟燭，(對)這個眼睛的視度(視力)，都是不好的 我們只是做了一點，裝了一個太陽能板，感覺上就覺得他們整個家庭，就有希望 比較光明，那我也希望社會人士，我們能夠一起來，加入這個光明計畫。」

