無圍牆的醫院「藝起關懷愛在北屯」，公共藝術走進臺中市立醫院。

社區長輩組成的樂齡打擊樂團熱血開場，展現藝術導入醫療的溫馨成果。

表演者水管阿明，啟發現場小孩，水管可以做什麼？

創意「水管秀」，邀請現場女童，唸出媽媽的姓名，將融入表演音樂曲目中。

表演者水管阿明，啟發現場小孩，水管可以做什麼？

從「看藝術」走向「做藝術」，社區民眾進而理解公共藝術，所傳達醫院核心價值與社區共好精神。

誰說醫院只能冷冰冰？臺中市立老人復健綜合醫院（以下簡稱臺中市立醫院）打破傳統圍牆，將藝術帶進醫療場域！今（3）號舉辦「藝起關懷愛在北屯」成果發表會，現場不僅有街頭馬戲與歌手演唱，最吸睛的莫過於由社區長輩組成的「樂齡打擊樂團」。這群阿公、阿嬤經過短短五週特訓，展現出不輸年輕人的活力與創意，讓醫院瞬間變身充滿歡笑與溫度的藝術樂園。

五週特訓成果驚艷 長輩笑稱：打鼓打出滿滿活力

今天的發表會上，樂齡學員們專注又投入的神情感動了在場許多民眾。一位長期擔任社區志工的長輩開心分享：「這輩子從來沒接觸過打擊樂，剛開始練習時，複雜的節奏動作常常記不住，手忙腳亂的！但在跟夥伴一起練習的過程中，大家一起完成一件事的感覺，感受到滿滿的活力！」

廣告 廣告

談到推動公共藝術的初衷，院長張坤正表示，醫院不只是看病的地方，更應該是社區的生活夥伴。透過「無圍牆醫院」的概念，讓藝術成為療癒身心的媒介，讓長輩在生理復健之外，也能獲得心理的支持與社會參與的成就感。

編織藝術成打卡點 「龜結織」祈福又好玩

除了動態表演，靜態展覽也相當有看頭。民眾現在走進臺中市立醫院南院區的藝術步道，就能看到由藝術家劉開平與民眾共同創作的「龜結織繞球網」系列裝置。

色彩繽紛的裝置運用傳統編織技法，結合了羽球與桌球的互動元素，不僅造型可愛，更隱含長壽與健康的祝福。這兩座互動裝置將展出至2月底，歡迎民眾前往欣賞、體驗，感受藝術與運動結合的樂趣。

從「看藝術」到「做藝術」 1/18大師導覽邀您參加

承辦單位范特喜微創文化指出，這次計畫透過手碟瑜珈、陶藝製作等多元工作坊，讓民眾從單純的「觀看者」變成「創作者」，在動手做的過程中打開對話、拉近距離。

錯過今天的活動別擔心！臺中市立醫院將於 1月18號（週六） 舉辦壓軸場「公共藝術導覽暨分享講座與手作工作坊」。屆時將邀請知名藝術家余燈銓老師親自帶路，導覽院內設置的11組公共藝術作品。這些作品涵蓋了從童年往事、愛情長跑到親情溫暖的生命時刻，試圖在醫療空間中刻畫出人生最美好的時光。

臺中市立醫院邀請市民朋友大手牽小手，一起走進這座「無圍牆的醫院」，體驗健康、樂活與藝術交織的午後時光。