無圍牆音樂活動再傳佳績！台東熱氣球、最美星空雙獲「台灣活動卓越獎」

【記者 朱達志／台東 報導】台東縣政府推動永續觀光成果再受肯定！第十二屆台灣活動卓越獎12月4日晚間揭曉，「臺灣國際熱氣球嘉年華」與「台東最美星空系列活動」雙雙傳回捷報，兩項活動結合在地文化、自然環境與創作，獲得評審團的肯定及青睞，分別奪得服務活動金質獎及佳作，為台東觀光品牌再創亮眼里程碑。

台東縣政府表示，「臺灣國際熱氣球嘉年華」繼去年奪下台灣活動卓越獎銀質獎，今年更上一層樓獲最高榮譽「金質獎」殊榮。熱氣球嘉年華多年來以全球規模、活動創意與極具國際競爭力的策展實力，成為台東最具代表性的國際級觀光活動。縣府並持續優化活動內容，從熱氣球光雕音樂會結合無人機展演到文化結合旅遊的推廣模式，皆成功吸引大量國內外旅客，帶動地方經濟與城市品牌升級。

另外，持續落實永續星空觀光的「台東最美星空系列活動」，今年也獲台灣活動卓越獎佳作肯定。尤其難得的是，最美星空音樂活動不單獨追求人潮，更重視永續環保理念，活動過程從環境教育、在地合作、舞台設備循環利用，到低光害推廣均持續深化，為台東建立永續性活動標竿。

台東縣政府交觀處長卜敏正指出，台東擁有豐富自然、文化資源，透過多元創新活動讓台東的國內外能見度不斷提升，今年兩活動雙雙獲獎，不僅獲得最高「金質獎」榮譽，台東也是唯一獲得兩項大獎肯定的單位，感謝交觀處同仁及所有工作夥伴，為辦好活動經常凌晨兩、三點就出門、晚上要數星星才能回家，活動得獎不僅是對工作同仁的肯定與慰勞，也展現台東推動慢經濟與永續觀光的長期成果。

2026年台東各項活動內容正緊鑼密鼓籌備中，更多有關台東活動可至【台東就醬玩】臉書粉絲專頁（https://www.facebook.com/taitung.tourism/）查詢。（照片記者朱達志翻攝）