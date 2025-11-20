無垢舞團《潮》重返國家戲劇院 經典甩髮舞震撼回歸

無垢舞蹈劇場《潮》於今（20）日舉行彩排記者會，無垢首席女舞者吳明璟化身白鳥，展現〈破〉舞作演出。（兩廳院提供）

無垢舞蹈劇場代表作《潮》將於11月21日至23日重返國家戲劇院，再度呈現近30分鐘的甩髮演出，而藝術總監林麗珍也將登台，擔任「祖靈吟唱」角色，為作品唱出最原始的感動。

在今（20）日的彩排記者會上，團隊呈現經典片段〈破〉，並由知名歌手許景淳負責「祖靈吟唱」，與無垢首席女舞者吳明璟、顏靖丞、陳顥仁、賀毅明（鼓手）、蕭盈（鼓手）共同演出。

無垢舞蹈劇場《潮》於今（20）日舉行彩排記者會，呈現經典片段〈破〉，並由知名歌手許景淳負責「祖靈吟唱」角色。

演出時，吳明璟化身為白鳥，在長布之間奮力衝破封印、甩動長髮，張力飽滿，象徵生命在冰川裂縫中掙脫的力量。這段演出再現作品最具代表性的能量，也讓相隔8年的重演，讓觀眾更具期待。2017年首演時，《潮》以深沉的身體語言與儀式感強烈的氣韻震撼觀眾，被視為「天地人三部曲」的延伸與回望，十足展現無垢獨有的身體美學。

無垢自創團以來，以「靜觀之身」建立獨特舞蹈語彙。作品節奏緩慢、肢體克制，卻蘊藏強烈動能。 《潮》以潮汐意象象徵生命起伏與天地循環，開場24聲鑼響與祖靈吟唱，帶領觀眾進入儀式場域。

白鳥近半小時的甩髮動作，是舞團最具代表性的段落，甩髮、呼吸與步伐交織成潮水般的節奏，觀眾彷彿被帶入內在的流動，感受靈魂與自然的震盪。

林麗珍也在受訪時特別談到，白鳥在作品中代表的意義，可以象徵的胚胎、孕育和生命開始。而吳明瑾在無垢訓練25年，才能呈現出白鳥角色所需的精湛技藝和力量。

林麗珍將於11月22日的晚間場次親自演出，以身聲回應時間與信念，為舞作注入精神核心。她投入30年的創作實踐，使無垢美學在靜止中顯現能量，在沉默中凝聚情感，《潮》也被視為其創作理念的結晶。本次國家戲劇院演出為全台巡演最終場，象徵創團30周年的重要里程碑。

