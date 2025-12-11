無塵室改造需求狂升！半導體擴廠潮助攻 這家11月營收創歷年新高

財經中心／余國棟報導

聖暉* 11月營收達37.3億元年增20％，改寫歷年同期新高，董事會已通過在美國設立據點的規劃，未來美國市場將成為聖暉*海外發展關鍵的樞紐。（示意圖／PIXABAY）

無塵室機電整合大廠聖暉*（5536）公布2025年11月合併營收達37.3億元，年增20％，續創歷年同期新高；累計2025年1至11月合併營收達374.3億元，較去年同期明顯成長41％，同步創歷年同期新高水準。

聖暉*指出，受惠於科技事業群與民生事業群持續穩健的接單動能，使半導體、電子零組件、雲端運算及一般民生相關客戶之廠務專案皆依進度穩健認列。此外，隨著科技不斷進步以及全球法規要求日趨嚴格，帶動現有廠房的無塵室改造與翻新需求不斷攀升。聖暉*將持續把優良工法、技術與材料導入客戶的建廠專案。

為因應客戶的供應鏈轉移與全球化需求，集團持續強化亞洲區佈局的完整性，同時積極拓展北美市場版圖。近期董事會已通過在美國設立據點的規劃，未來美國市場將成為聖暉*海外發展關鍵的樞紐。面對美國市場在專業人才招募、團隊運作效率與跨區域協作等挑戰，聖暉*已啟動多元且具彈性的用才策略，以確保集團海外接單、專案執行與人力資源配置皆能穩定銜接。

全球地緣政治因素推動供應鏈多元化趨勢，半導體、記憶體等產業客戶的擴廠需求仍將維持高檔，有助於推升集團整體在手訂單並保持穩健水準，聖暉*持正向樂觀看法。同時，東南亞與日本等市場的客戶資本支出與擴建案亦持續推進。

