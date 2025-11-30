無奈放行！道奇總教頭不願日本三本柱參戰WBC 可惜管不住大谷翔平、山本由伸

[FTNN新聞網]記者陳献朋／綜合報導

世界棒球經典賽（WBC）即將在明年3月登場，人氣球星「二刀流」大谷翔平日前在社群上宣布他將正式參戰，引發大批球迷熱議。不過道奇（Dodgers）總教練羅伯茲（Dave Roberts）最近接受日媒《體育報知》專訪時坦承，他其實不願隊內的「日本三本柱」大谷翔平、山本由伸及佐佐木朗希參賽。

道奇總教練羅伯茲坦承自己不願隊內的「日本三本柱」大谷翔平、山本由伸及佐佐木朗希參加WBC。（圖／大谷IG）

羅伯茲表示，由於WBC的比賽時間恰好和大聯盟（MLB）的春訓期間重疊，恐怕會對球隊季前訓練產生影響，「因為有很多的選手都可能參加WBC，貝茲（Mookie Betts）和史密斯（Will Smith）可能會代表美國，佛里曼（Freddie Freeman）可能會代表加拿大，赫南德茲（Teoscar Hernández）可能會代表多明尼加，還有3名日本選手，金慧成也可能會替韓國參賽。」

針對隊內的日本三本柱，羅伯茲表明並不希望他們參加WBC，「我是有理由的，大谷的右肘才剛從手術中復原，在WBC投球會對其造成很大的負擔。山本這一季投了很多局數，如果要出戰WBC，他得較以往提早開始調整，負擔也會變得很大。朗希則是一整年都有右肩的問題，在該狀況下提前備戰很容易吃不消。這是我內心的想法，但最後做決定的還是他們。」

羅伯茲指出，由於佐佐木仍處在傷後復健階段，球團有權不放行他參與WBC，但恐怕無法阻止大谷和山本出賽。目前大谷已確定會作為日本隊的一員挑戰二連霸的寶座，至於山本和佐佐木是否參戰仍待後續消息。

