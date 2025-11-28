無套爽拍女國中生！學校安檢搜出「避孕藥」揪出…渣男職軍射後失憶

記者陳弘逸／台北報導

女國中生在學校安檢時被搜出避孕藥，經老師、社工跟媽媽關切之下，才得知跟職軍男友發生危險性行為。(示意圖／PIXABAY）

台北市松姓職業軍人去年透過交友軟體，跟仍在讀國中的少女小花（化名）交往並三度發生性行為，且每次都沒戴保險套，其中，兩次還選在夜市停車場內車震；事後因學校生輔老師發現她食量變大，安檢時又發現身上有事後避孕藥，經社工、老師及媽媽三方關切下坦承偷嚐禁果；而松男則矢口否認犯行，堅稱「忘記了」、「不記得」，被法院依法判1年6個月有期徒刑，可上訴。

判決指出，松姓職業軍人2024年透過交友軟體認識仍在讀國中的少女小花（化名）7月13日初次碰面，就在新北某夜市停車場內車震，之後又到汽車旅館開房；14天後，舊地重遊又發生性行為。

事後，因雙方發生性行為，都沒戴保險套，松男要求小花去買避孕藥，用藥後，藥丸空殼丟在垃圾桶內被輔導員看到轉知社工，進而通知她媽媽此案因此曝光。

松男挨告時，否認犯行，還辯稱不記得有發生關係，更否認識對方，沒去過案發夜市停車場、汽車旅館；還透過辯護人聲稱，女方隱瞞自己年齡，雖後來有交往，但無法依此推論曾發生性交行為。

審理期間，社工出庭作證，轉述學校生輔老師發現她食量變大，也沒辦法控制飲食，又在安檢時發現身上有事後避孕藥，經社工、老師及媽媽三方關切下，小花才坦承此事，更證稱松男知道她的年齡，並描述發生不安全性行為的經過。

綜合相關證據，法官不採信松男辯詞，更認為，他犯後矢口否認犯行，始終辯稱「忘記了」、「不記得」也未達成和解、賠償；審理後，依對於十四歲以上未滿十六歲之女子為性交罪，共3罪，各處8個月有期徒刑，應執行1年6個月有期徒刑，可上訴。

