無尊推雪橇突喊「不行了」！癱軟倒地
全台首創大型混合健身運動競技節目《最強的身體》開播以來話題不斷、收視節節攀升，本週日即將播出全新第16集，本週日即將播出全新第16集，祭出全新主題「50歲以上男子單人賽」，邀來王中皇、丁力騏、民雄、陳熙鋒等資深藝人同場較勁。51歲丁力騏霸氣放話：「有怕過、沒輸過！」64歲的王中皇則以最高齡身份迎戰，喊話：「想證明自己，看看還行不行！」
王中皇他透露自己從小就運動細胞發達，曾是校內田徑隊、棒球隊成員，當兵時更接受海龍蛙兵蛙人訓練。他相信運動能帶來強健體魄與正向心態，也鼓勵全民勇敢挑戰自我。同樣參戰50＋男單的還有55歲的民雄，當兵時在傘兵部隊，訓練量比一般單位更重，每天跑15公里，他現在每週仍跑山2至3次、每次2小時，家中配備完整健身器材，更花了兩年練出八塊腹肌，民雄更表示：「我對我的耐力是滿有自信的。」
八點檔演員丁力騏和陳熙鋒也投入50＋男單挑戰，兩人都視此次參賽為「享受與自我突破」。陳熙鋒平時因照顧小孩而難以規律運動，他笑說這次比賽「逼」自己流汗也不錯，更直言是為孩子而戰：「不能被看沒有，證明爸爸還可以！」更喊話：「我會把我們高雄的氣勢拿出來！」
除了50＋男單，本週男雙賽事曾子余攜手前統一獅職棒選手黃恩賜出擊，兩人因實境節目《九條好漢在一班》結識。曾子余坦言是因為看重恩賜的強悍實力才相邀組隊，希望不要與其他隊伍差距太大。兩人平時互相鼓勵，黃恩賜甚至笑說：「不要太拚，當第二就好。」沒想到正式比賽時兩人大爆發，展現驚人實力，相當值得期待。
另一組男雙則是無尊和包偉銘之子包庭政的黃金友誼搭檔，兩人是大學同學，也是彼此最要好的兄弟，感情一路從校園延續到出社會，包庭政結婚時，無尊還擔任伴郎。默契十足的兩人，賭上輔仁大學體育系的名號，小包甚至從台南開車北上與無尊合訓，上前吳尊更放話：「今天我會保證不搞笑！」不過無尊比到推雪橇項目時突然「不行了」，自嘲：「前面跑步可能沒配好速度，力量用盡。」
