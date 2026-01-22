無尊陪長輩過好年 伊甸圍爐愛很大！

▲無尊呼籲大家支持伊甸「愛圍爐」活動，讓長輩們在過年時吃上一頓溫熱的年夜飯。

冷笑話、歌星模仿、逗趣台語教學輪番上陣 溫暖又爆笑

【記者 陳姿穎／台北 報導】年節將近，擅長模仿且自創人物「珍珍」的知名藝人無尊，應邀擔任伊甸基金會愛圍爐活動愛心大使，前往獨居且行動不便的潘伯伯家一起圍爐。不忘搞笑的他，一到伯伯家門口，便扯著破音的嗓門大喊：「阿伯！我是阿尊，我來看你了！」笑翻全場人員。熱情的無尊成為潘伯伯在寒冬中的暖陽，也希望邀請社會大眾愛心支持，陪更多需要的家庭吃頓溫暖團圓飯。

潘伯伯因小兒麻痺導致下肢萎縮，平時多以塑膠圓盤支撐身體，用雙手在地面緩慢滑行移位。平常同住的家人，一早就各自出門上班、上學，獨留他在家。由於行動能力受限，目前接受伊甸每週一至五的居家服務，包括沐浴、肢體關節活動與家務協助，除可以在熟悉的家中穩定生活，因為居服員的陪伴與互動，心境更加開朗樂觀。

▲圍爐時，無尊不時來段即興表演 ，炒熱氣氛。

聽說無尊要來一起圍爐，潘伯伯早早就坐在門口等候。一見到他，臉上便展開了笑容。而無尊更是展現無敵親和力，和伯伯聊天，拍照留念。這天剛好是個有陽光的好天氣，無尊推著伯伯的輪椅，跨過一個小小的，卻讓他難以外出的門檻，在僅僅一公尺外的小庭院，曬曬太陽、聽著風吹鳥鳴。潘伯伯笑開懷，還跟大家比腳抬高高的遊戲，無尊則在一旁擺起誇張的功夫架式，增趣不少。伯伯說：「好久沒有來到戶外了，好幸福。」

圍爐時，無尊親自到廚房協助食材擺盤、水果切盤；體貼的他幫潘伯伯夾菜、盛湯。為了炒熱氣氛，還不時來段即興表演，模仿歌星蔡秋鳳唱「金包銀」，還使出「吃梨子」的表演，讓人噴飯。而台語不輪轉的他，還將「我揹你」台語，說成「我愛你」，聽得伯伯一頭霧水又好笑，趕緊來堂台語教學課，大家爆笑不已。圍爐當天恰巧也是伯伯的70歲生日，無尊特別獻唱一首康康的「快樂鳥日子」，配著蛋糕和大家的祝福，希望伯伯每一天都要快樂平安。

▲無尊推著潘伯伯到戶外曬太陽，完成70歲的生日願望。

圍爐活動圓滿結束後，無尊分享說，看到伯伯的笑容，心中有種暖暖的感覺。當初接到這項任務時滿開心興奮的，因為他認為，身為藝人，取之於社會，就要透過知名度去做更多有意義的事，用行動來實踐愛。「很榮幸有機會和潘伯伯一起度過很有意義的一天。」

台灣已邁入超高齡社會，65歲以上長輩超過466萬人，其中有很多失能、失智還有獨居的長輩，需要關懷與照顧。無尊呼籲，社會大眾一起支持伊甸基金會「愛圍爐」活動，讓長輩們在過年時，可以吃上一頓溫熱的年夜飯，也能感受到愛，不僅吃暖，心更暖。

伊甸自2014年起於全台舉辦「愛圍爐」活動，今年連續第13年，將於農曆年前舉辦34場圍爐活動，預計陪伴近4,005位服務使用者與家人團圓吃飯，並把年菜送進243位行動不便的長者或身心障礙朋友家中，以及每人一份寒冬溫暖禮。誠摯邀請愛心大眾共同響應，捐款支持請上伊甸官網（https: //www.eden.org.tw/），或撥打電話0800-025-885。（照片伊甸基金會提供）