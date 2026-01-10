無尊頭痛欲裂疑中風！「多病症齊發」健康亮紅燈 她驚：替阿喜擔心

記者徐珮華／綜合報導

無尊日前在節目中透露罹患「睡眠呼吸中止症」，一小時缺氧高達67.2次，導致睡眠品質極差，白天又得靠著攝取咖啡因提振精神，形成惡性循環，健康也因此亮紅燈。與阿喜（林育品）穩定交往多年的他，此話一出，讓一旁的張文綺忍不住笑說「我現在蠻擔心我的好姐妹」，主持人黃豪平也開玩笑直呼：「阿喜已經在等繼承遺產了。」

無尊、阿喜。（圖／翻攝自無尊、阿喜IG）

無尊自爆罹患呼吸中止症，另外也有膽固醇和血脂偏高，以及妥瑞氏症問題。醫師曾提醒他避免攝取咖啡因，以免過度亢奮。不過他認為亢奮狀態有助於工作表現，因此每次主持前，都會飲用兩瓶提神飲料搭配一杯咖啡，長期下來養成習慣，不喝反而覺得奇怪。

無尊一度懷疑自己中風。（圖／翻攝自《醫學大聯盟》YouTube）

他回憶有次年底工作滿檔，告訴自己只要撐過「非常時期」便能好好睡覺，那段時間幾乎完全沒有休息。有次他整晚沒睡，工作期間頭痛欲裂，甚至懷疑自己快中風，結束後只想回家洗澡休息。豈料這種「頭快炸掉的感覺」讓他遲遲無法入睡，最後緊急掛急診，所幸最終檢查結果無大礙，打了一針後，症狀也在半小時後逐漸緩解。

