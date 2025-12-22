無尊驚吐「女鬼小三」在身旁！正宮吃醋求符防身 竟爆生病巧合

四季線上／陳軒泓 報導

由熊熊和黃豪平主持的《戀愛熊天秤》請來無尊、瑤瑤以及專辦離婚案件的美女律師趙國涵分享經歷，自詡長相純樸的無尊在節目中自爆曾當過「渣男」，只是「小三不是人，是鬼。」他透露曾被靈異老師提醒背後跟了一個善良的女鬼，回家後告訴前任，沒想到卻引發一場荒謬的「人鬼大戰」，前任竟吃醋狠酸「陽間一個不夠，陰間也要一個？」無尊說：「她是真的吃醋，最誇張的是，我前任還去求了符咒防身，沒想到竟立刻發高燒，就說她是被我的女鬼女友攻擊。」

無尊自爆渣男經驗，驚吐小三是女鬼（圖／《戀愛熊天秤》）

不過外遇最容易露餡的，還是手機通訊紀錄，熊熊分享現在的高階渣男渣女已不再使用傳統通訊軟體改暱稱這種老招，而是透過蝦皮賣場當掩護，她表示：「小三開設空殼賣場，兩人透過賣場的『聊聊』功能對話，包裝成買賣交易以掩人耳目。」

熊熊分享渣男渣女劈腿新招（圖／《戀愛熊天秤》）

對此，趙國涵律師提醒多數外遇證據確實來自手機，但私自偷看手機可能涉及妨害秘密罪，反而讓抓姦的人吃上官司，蒐證關鍵必須符合「公開」或「授權」條件，例如像男星范姜彥豐透過與妻子粿粿共用的iPad同步照片，因具備共同使用權，較不具侵害隱私爭議，熊熊聽完笑說自己不但會看老公手機，甚至還會刪照片，被黃豪平戲稱不僅侵犯隱私還涉嫌滅證。

