無尾熊也搭公車！誤闖市區司機神救援 搭車可愛畫面萌翻

國際中心／游舒婷報導

日前，一名澳洲司機行經市區時，看到一隻無尾熊誤闖市區，差點跑到馬路上，最後該隻無尾熊爬到分隔島的號誌燈上，司機擔心牠掉落，把牠帶到車上，因此出現了一幕無尾熊搭公車的可愛畫面，畫面曝光後萌翻網友。

澳洲無尾熊搭公車。（圖／取自臉書Koala Rescue Brisbane South Inc. ）

根據無尾熊救援機構「Koala Rescue Brisbane South Inc. 」貼文分享，該名公車司機在市區發現一隻無尾熊穿梭在車陣中，最後爬到道路分隔島上的號誌燈桿，擔心無尾熊掉到車道，司機下車查看，最後決定將無尾熊先帶回車上安置。

廣告 廣告

擔心無尾熊會受到驚嚇而失控，該名司機先脫下外套罩住無尾熊的頭部，安撫牠後再將牠放在公車上，並通報相關單位進行協助。

事後就出現了一幕無尾熊抓著公車扶手、搭公車的可愛畫面，由協會接手後，該名無尾熊被取名為「佩利（Peri）」，經檢查後沒有外傷後，已經野放，協會也發出佩利回到野外開心爬樹的畫面，相當可愛。

佩利回到野外開心爬樹。（圖／取自Koala Rescue Brisbane South Inc. ）

更多三立新聞網報導

舊冷氣別丟！LOGO竟是真黃金 他實測可換錢：現賺1萬

親中政策翻車！「這國」經濟慘淡 外匯存底暴跌85％急向美求援

中國遊客日機場罵台灣遊客！日網看影片怒了：道德崩壞

5歲童家中玩打火機！豪宅瞬間被燒成廢墟 309萬飛了

