無尾熊也會搭公車！乖乖抱欄杆模樣超可愛

▲澳洲布里斯本一名公車司機，看到有無尾熊在馬路上亂竄，便把牠帶到公車上，等候動保人員救助。（圖／翻攝自臉書／Koala Rescue Brisbane South Inc.）

[NOWnews今日新聞] 公車上有嬌客！澳洲布里斯本日前一輛公車上，竟出現一隻毛茸茸的無尾熊，表情無辜的抱在公車的扶手，原來是公車司機看到無尾熊在馬路上亂竄，怕牠受傷才把牠帶上車。

據澳洲ABC News報導，13日晚上，布里斯本市中心東區一條繁忙街道上，CityGlider的公車司機看到這隻無尾熊在馬路上亂竄，差點被路過的車輛撞到，驚慌的爬到分隔島上的一根電線桿上，司機擔心若牠從桿子上滑下來，會被往來車輛撞到，就用外套蓋住無尾熊的頭，帶到公車上。

布里斯本南區無尾熊救援中心的動保人員巴克拉（Brianne Barkla）接獲通報到場後，看到無尾熊表情無辜、乖乖的抱住扶手上，也是相當驚訝。

救援人員後來將無尾熊命名為佩瑞（Peri），檢查發現佩瑞今年剛滿1歲，雖然年輕但已經十分獨立，經確認牠沒有受傷後，就在14日將佩瑞放生到鄰近的Seven Hills 森林保護區。

救援人員非常感謝司機關心無尾熊安危，並且出手相助，但不忘提醒民眾，由於無尾熊爪子很鋒利，且可能會有攻擊性，建議遇到時最好保持距離、不要自行抱起，而是找專家幫忙。

布里斯本市長希林納（Adrian Schrinner）也稱讚，當地的公車司機每天都盡心盡力保護布里斯本的交通順暢，而這位司機還保護了一隻無尾熊，真的做的非常出色。

