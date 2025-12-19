無尾熊誤闖市區搭公車！「手握扶把畫面」34萬網友搶看

國際中心／張予柔報導



澳洲布里斯本市區日前出現一幕超萌畫面，一名公車司機在行駛途中發現一隻無尾熊誤闖市區，甚至爬上道路分隔島的號誌燈桿上，差點掉在馬路上。為了避免無尾熊受傷，司機決定將牠帶上車，畫面曝光後迅速在網路上引發討論，讓不少網友直喊「萌翻了」。





一名公車司機在路上救緣了一隻無尾熊，將牠放在公車上後，即時通報救援單位協助處理。（圖／翻攝自無尾熊救援機構臉書）

根據無尾熊救援機構「Koala Rescue Brisbane South Inc.」的貼文分享，當時這名司機在市區駕駛時，發現無尾熊穿梭在車陣間，情況相當危險，最後牠爬上號誌燈桿，隨時可能掉落車道。司機趕緊下車查看，為了保護無尾熊，他先用自己的外套罩住牠的頭部以安撫情緒，避免牠受到驚嚇而失控，隨後將無尾熊放在公車上，並即時通報救援單位協助處理。

無尾熊抓著公車扶手、乖巧坐在車上的畫面在網路上面瘋傳，網友紛紛大讚司機的善心。（圖／翻攝自無尾熊救援機構臉書）

隨後無尾熊抓著公車扶手、乖巧坐在車上的畫面被拍下並分享至網路，萌翻許多網友。救援協會接手後，這隻無尾熊被取名為「佩利（Peri）」，經檢查後並無外傷。協會隨即安排牠回到野外，最新畫面顯示佩利開心地爬上樹梢，模樣相當可愛。網友紛紛留言「這會是傳奇的一幕」、「謝謝公車司機的善心」、「英雄不是都披著披風」、「太可愛了」。



原文出處：無尾熊誤闖市區「搭公車」畫面流出！「手握扶把」模樣吸34萬人朝聖：太可愛

