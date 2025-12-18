無尾熊誤闖市區車陣中迷路！暖心司機脫外套救援 「牠緊抱扶手搭公車」萌翻網友

無尾熊夜間誤闖布里斯本市區，一度爬上號誌燈桿，所幸被熱心公車司機救援，經動保單位檢查後平安野放。（翻攝自臉書／Koala Rescue Brisbane South Inc.）

澳洲布里斯本一隻野生無尾熊夜間誤闖繁忙市區道路，甚至一度「搭上公車」，所幸在熱心公車司機與動保單位合作下，最終平安回歸自然棲地，溫馨畫面感動無數網友。

無尾熊夜晚誤闖市區車陣？公車司機緊急停車救援

上週六（13日）晚間，一名布里斯本CityGlider公車司機行經市區時，驚見一隻無尾熊在車陣中穿梭，隨後還攀爬到道路分隔島的號誌燈桿上。

司機擔心無尾熊一旦失足，恐怕會掉入車道遭到撞擊，立刻停車查看狀況。

怕牠受驚 司機用外套遮頭「溫柔安撫」

為避免無尾熊因受驚而失控，司機先脫下外套輕輕遮住牠的頭部，再小心將牠抱起，暫時安置在公車上，並通報動物保護單位到場協助。

這段冷靜又溫柔的處理方式，也被網友大讚是「教科書等級救援」。

遇到無尾熊可以抱嗎？

動保人員提醒，無尾熊雖然外表可愛，但爪子鋒利、也可能咬人，一般民眾不建議自行接觸。若抓握方式不當，甚至可能造成無尾熊肋骨受傷。

若遇到疑似受傷的無尾熊，應在確保自身安全前提下原地等候救援人員，或使用毛巾覆蓋的洗衣籃暫時安置，提供安靜、昏暗的環境，避免刺激牠。

該隻無尾熊目前狀況如何？

這隻幸運的無尾熊後來被取名為「佩利（Peri）」，經檢查確認沒有任何外傷，入院不到24小時即獲准野放，目前已回到七山野地公園保護區，在樹林中恢復正常覓食與生活。

消息曝光後，也讓不少網友直呼「這才是真正的暖心公車」。也有網友幽默表示：「牠只是搭錯車了！」

