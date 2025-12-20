無差別恐怖攻擊釀4死 台北警局動員3千警全面戒備
CNEWS匯流新聞網記者王昭濱／台北報導
27歲男子張文昨日晚間接連在北車及捷運中山站無差別隨機攻擊路人，造成民眾3死9傷慘劇，而他最後也從誠品南西百貨5樓墜下，送醫不治。台北市警局今天上午也召開記者會，對外公開初步調查內容，張文行動前幾日，都獨自1人在北車、公園路租屋處及入住旅館周邊徘徊，他的父母也稱與張文關係不佳，至少有2年未與張文聯繫過，警方表示，張文的恐怖攻擊就是一起「有計畫的隨機殺人。」
警方也公布張文犯案時序，昨（19）日中午15 時許，張文先在中山區林森北路、長安東路連續犯下3起縱火案，然後返回中正區租屋處外再縱火；傍晚5時 23 分他又步行前往捷運北車於 M8-M7沿線丟擲煙霧彈，並持刀砍殺余姓男子致死，並造成 3人受傷；隨後在5時55分步行前往南京西路旅館更換衣物，於18時37 分再步行前往誠品南西店丟擲煙霧彈及隨機持刀攻擊，造成民眾2死6傷。
案發時中山分局交通分隊一名員警於南京西路疏導交通時目睹張文進入誠品，隨即偕同保全人員追緝張文至頂樓，現場發現張文將刀械及戰術背心等物品丟棄在現場，隨即墜落至 1 樓不治死亡。而案共造成民眾3死9傷。
為強化維護市民安全，警方立即針對車站、人潮聚集場所加強戒備及提高見警率，各分局每日動員800名警力、捷運警察隊80名、刑大特勤警力10名，警政署也支援 80 名保安警力早晚輪班，並與各場所從業及保全人員強化聯防，全力投入捷運系統、重要場站、機場安全維護工作。
另針對 12 月 20、21 日假日期間 7 場大型活動（路跑、遶境及一般活動），警局也已增派警力並視勤務狀況調整部署作為，統由主官親自指揮及定時回報，以安定民心。
不明人士自稱「張文是他兄弟」 「會接下去未完成任務」點名高雄車站
