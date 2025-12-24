無差別攻擊北市跨年蒙陰影 蔣萬安：12/26舉辦高強度演練

蔣萬安表示1226市府將舉辦一場高強度演練，特地納入業者及櫃位，以便了解危害發生第一時間的各項應處。（圖：蔣萬安臉書）

台北市19日發生無差別攻擊事件，針對即將到來的跨年活動，北市府選定26日舉行一場高強度演練，台北市長蔣萬安今天（24日）強調，這次納入演練場域的業者櫃位配合參演，以便瞭解危害發生第一時間的各項應處。（張柏仲報導）

在1219無差別攻擊事件發生後，針對年底各項大型跨年活動的維安處置，蔣萬安說屆時北市府不只要求消防局、警察局、北捷及衛生局等相關單位，這次演練也納入演練場域的業者櫃位一起配合參演，以便瞭解當危害發生第一時間的各項應處措施；蔣萬安說24日下午市府的公安匯報，就會針對「1226高強度演練」進行專案報告。

對於昨天市政會議中提到：將評估在人潮眾多的熱點導入AI異常行為辨識系統，蔣萬安今天也進一步說明，他要求相關單位積極研議如何能在相關措施上面匯入AI，主動辨識可能出現的危害，而能在第一時間即時回報、發出警示，也能在第一時間作適切的應處和壓制。

至於將對中央申請多少支援警力？蔣萬安則回應：北市警方目前正積極盤點，不足部分也會向中央主動爭取。