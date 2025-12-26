無差別攻擊與社會事件頻傳 社會情緒教育SEL是解方也是盼望

▲劉明剛指出，思考力是指能用正確的思維看待現在的問題，找出有效也正確的因應策略。

【記者 郭夢迪／台北 報導】一位高中學期平均85分，3年拿了4次小功、25次嘉獎，之後就讀國立科大的學生，為什麼9年後會犯下令人心痛的北捷無差別殺人案？而11月以來北台灣學生、老師們層出不窮的「意外」，究竟我們的教育出了什麼問題？社會系統和價值脈絡又有什麼狀況？恩激優實驗教育創辦人暨校長劉明剛指出，可以提供學生幸福思維，而能做出負責任決策的社會情緒教育SEL，是同時提升學習力與健康心理的解方也是盼望。

校方對張文的評價是「積極正向、沒有偏差行為」，還當過班級幹部；「女兒在校學習正常，沒有異狀。」則是十一月北市明星高中學生墜樓後，母親的陳述。這兩起社會事件，赤裸地揭開台灣教育最深的盲區。五年前率先以SEL做為創立學校教育核心的劉明剛博士直指，許多家長與教育者的認知裡，「學習正常」幾乎等於「一切正常」；「學習」等同「會考試」，「升入好學校」等同「好學生」、「有未來」。而孩子的心理狀態、情緒能力、社會適應，卻長期被排除在教育指標外。

難怪悲劇並非偶發，校園霸凌一再上演。新竹國中教師跳樓事件同樣刺目。學生撐不住，老師也撐不住。這不是個案，而是整個教育系統的病灶。劉明剛指出，半個多世紀過去了，台灣學生的成長路仍牢牢綁在「成績＝排名＝升學＝出路」的單一路徑上。當孩子的自我價值與分數過度綁定，一旦學業表現失常便等同「人生失速」。孩子被訓練的是競爭而非合作，是隱忍而非求助，是壓抑而非調節，是否定自己而非認識自己。

▲SEL的四大基石之一：社會力，即是透過理解他人、覺察差異、溝通表達，從而做出有益自己和群體決策的能力。

當孩子崩潰時，問題便被推到老師身上。老師承受行政壓力、績效評鑑、投訴、輿論審判，被放在「零失誤」的戰場上，卻無管教權，又被期待「多一點愛、多一點耐心、多一點承擔」。結果就是孩子在撐，老師在撐，家長也在撐。如今教育在靠「硬撐」運轉。這不是韌性，而是等待爆裂的壓力鍋。

教育改革需要「層次觀」：SEL是21世紀教育的地基

劉明剛說，許多創新教育方法，如翻轉教育、自主學習、STEAM課程、多元智能開發等，都有其價值；但若要培養出愛學習又能承受21世紀不確定性與高壓的孩子，這些仍非最核心的基礎工程。而是需將社會情緒學習（SEL）與「幸福思維」作為小學教育的地基。神經科學早已證實，當人處於恐懼、焦慮、羞愧與失控狀態時，大腦根本無法學習；只有在安全、被理解、可調節的狀態下，學習機制才會真正啟動。

同時擁有電機博士及教育心理學碩士雙學位的劉明剛強調，教育是一個腦神經建造工程，所以必須懂得「層次」，也就是孩子要先有穩定情緒、良好人際、會互動、會提問，才能進入有結構的知識學習。缺乏SEL教育，只會讓孩子在成績挫折時失去自信和自我，最後抗拒學習。教育部雖已開始推動SEL，也有許多學校積極響應，但若不鬆動「成績至上」根深蒂固的思維，視SEL為學習開始的地基，SEL只會變成一個新的負擔、一桶無法滅火的水。

用「幸福工程」來建造SEL

真正的SEL不只是教孩子情緒管理，而是一套完整的「幸福工程」。依照美國最早亦是最具規模的SEL組織CASEL的架構，SEL包含五大能力：自我覺察、自我管理、社會覺察、人際關係技能、負責任的決策。但如果孩子不懂如何看待挫折、親子衝突、壓力源，又怎麼可能順利運用這些能力？

恩激優學校在創校前便將「幸福思維」放入教育核心。包括成長、脈絡、系統、思辨、後設、創意等六大思維。這些能力幫助孩子從糾結中脫身，從衝突中看見選擇，在壓力中調節自己，進而成長出CASEL五大肌肉。SEL絕非否定學業，而是提供孩子走完學習旅程的四大基石：思考力、情緒力、社會力、行動力。分數測量的是知識，但這四力決定孩子能否承受壓力、走過低谷、建立關係、進入幸福。

兼顧系統與脈絡 教育政策才能真正改革

推動SEL不能只是再增加一堂學科，而要對現有制度進行整體重新設計，包括：師資訓練、 課程結構、教學方法、人力與資源配置。起步或許艱難，但方向只要對了，就能看見光。如果希望我們的孩子不再在崩潰邊緣求生，老師不再在高壓中孤軍奮戰，SEL不是潮流，而是教育走向全人健康發展的唯一出路。

▲劉明剛表示，情緒力是指覺察自己情緒、感受他人情緒，進而調節和管理自己情緒能力。也是SEL的基石之二。

NGU恩激優實驗教育機構2021成立，以帶給下一代學習不厭、夢想不止的幸福人生為理念。因此認為，不分受教者、施教者或陪伴者，都應懷抱永不放棄Never Give Up的信心，來面對生命。所以英文簡稱為NGU；而在引導、啟發、趣味、關懷、鼓勵、肯定等「恩典中被「激」勵長大的孩子，就能成為「優異的人才，帶來一生的幸福。恩激優始終相信，社會情緒學習對帶來更喜歡學習，更優質學習的重要性。並致力於家庭、社會群體合作的可持續發展之承諾。（NGU恩激優實驗教育機構提供）