無差別攻擊言論流竄網路 刑事局：依法究責絕不寬貸

台北市19日發生擲煙霧彈持刀隨機攻擊事件，釀成15人傷亡，引發台灣社會震驚，而近期網路社群平台及各式討論區，陸續出現疑似以恐嚇、鼓吹暴力或宣稱將針對公眾進行「無差別攻擊」等內容之貼文與留言，相關言論已造成民眾不安，影響社會安寧。刑事警察局嚴正呼籲，網路並非法外之地，任何於網路上發布之文字、圖片、影像、語音及訊息等內容，均可能留下數位軌跡與相關紀錄，切勿心存僥倖，以免觸法並須負起法律責任。

刑事局強調，對於任何涉及恐嚇社會大眾、散布暴力威脅、煽動或宣稱將對不特定人實施攻擊等言論，將立即啟動偵辦機制，積極追查發文者身分與來源，並依法究責，絕不寬貸、追究到底，以維護公共安全與社會秩序。

刑事局提醒，相關言論可能涉及法律責任，如​刑法第151條「恐嚇公共危安罪」，凡「以加害生命、身體、財產之事恐嚇公眾，致生危害於公安者」，可能構成刑法第151條所定恐嚇公共危安罪，警方將依法偵辦並追究刑責；或​社會秩序維護法第63條第1項第5款「散佈謠言，足以影響公共之安寧者」如言論未達前揭刑法程度，然已對社會秩序及公共安寧產生明顯而立即之危險時，仍可能觸犯社會秩序維護法第63條第1項第5款，依法可處3日以下拘留或3萬元以下罰鍰。

刑事局呼籲社會大眾，切勿以轉傳、附和或以玩笑心態發布相關內容；如發現疑似恐嚇或危害公共安全之貼文、訊息，請保留相關畫面、連結與時間等資訊，並儘速向警方報案，共同防範風險、守護社會安寧。

