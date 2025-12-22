無差別攻擊釀4死！張文二度變裝又換車…警106分鐘鎖定身分曝追查難處

社會中心／台北報導

27歲凶嫌張文19日在台北車站捷運站及中山商圈發動無差別攻擊案，釀4死11傷悲劇，事後外界認為張文犯案前已多次縱火，質疑警方追捕速度太慢，才釀嚴重死傷。對此，中山分局出面說明，指出張文縱火後兩度變裝、換乘UBIKE，警方雖在106分鐘內鎖定張文身分，但因縱火地點鄰近條通區域，當下無法聯想對方竟會跨區犯案，導致追捕困難重重。

台北車站發生無差別攻擊案釀多人死傷，引發外界質疑警方辦案不力，中山分局長張耀仁親上火線還原19日當天，中山分局偵辦全過程，並還原追查時間序。

警方指出張文預先勘查地形，縱火後快速逃離、變裝，增加查緝難度。（圖／翻攝畫面）

中山分局在15時53分接獲第一起縱火通報，林森北路119巷發生重機火警，員警於15時55分到場，期間里長反映林森北路159巷內也發生車輛火警；15時56分員警再度接獲長安東路巷內發生車輛縱火案，員警於16時抵達縱火現場。

警方指出張文預先勘查地形，縱火後快速逃離、變裝，增加查緝難度。（圖／翻攝畫面）

警方調閱監視器追查，在16時40分鎖定縱火嫌犯為一名騎乘紅色機車、穿米色外套的男子。警方循線追蹤，發現男子在17時18分棄置機車，並脫下米色外套變裝，改戴黑色鴨舌帽、穿黑衣，換乘UBIKE往西逃逸。

張文3度縱火後變裝逃逸，警方在106分鐘內鎖定張文身分，派員圍捕並前往張文戶籍地查緝。（圖／翻攝畫面）

警方持續搜索，在17時41分確認縱火男是27歲張文，立即成立專案小組，通報攔查圍捕，並於17時58分派員前往張文位於桃園市楊梅區的戶籍地查緝，並同步協請楊梅分局查訪。結果18時11分，中山分局偵查隊接獲捷運北車M7出口有人丟擲煙霧彈，且嫌犯特徵與張文相似，研判兩案有關聯。

晚間18時18分，中山分局偵查隊長將張文情資提供給中正一分局偵查隊長；18時20分，中山分局偵查隊長也向刑大大隊長報告嫌犯情資，刑大立即派員投入追緝犯嫌。

中山分局強調，自19日15時55分，員警抵達第一處縱火地點開始，警方就全力搜查偵辦，在嫌犯變裝情況下，於106分鐘內鎖定嫌犯身分，但因張文預先勘查過地形熟悉動線，快速犯案後逃逸，又2次變裝，更換交通工具，難以掌握行蹤，且張文選的3處縱火地點鄰近條通區域，也無法直接聯想到他會跨區犯案，才讓追捕行動困難重重。

