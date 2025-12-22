無差別攻擊錢哪來？外傳張文曾在台中當保全…知情人士揭「現金班」亂象

記者吳泊萱／台中報導

台北車站19日發生無差別攻擊案釀4死11傷，案件震驚全國。事後，27歲凶嫌張文被起底，曾在空軍服役，因酒駕遭汰除，外傳張文曾在台中大型保全公司擔任基層保全1年。對此，台中市保全公會表示，不清楚張文是否有在台中擔任保全，是否受雇於正規保全公司仍有待釐清。據悉，在保全業有俗稱「現金班」的機動代班，從業者現做現領，不會留下正式紀錄，就像是業界的「幽靈人口」。

檢警調查，張文曾在空軍服役，2022年因酒駕被軍方汰除後，在2023年6月至2024年6月間，曾在某大型保全公司擔任基層保全，月薪約3萬9000元，若當月有加班及津貼，可破4萬，但張文只待了1年就申請離職，之後就沒有任何薪資申報紀錄。

外傳張文當保全的地點在台中，對此，台中市保全公會表示，依據規定，應徵保全者必須素行良好，無重大刑事紀錄，之前並未聽說過張文這號人物，對方是否曾在台中的保全公司任職，還需要進一步釐清。

其他保全業者則透露，近年因保全缺工嚴重，業界出現俗稱「現金班」的保全，應徵者可能因欠債或其他理由，無法使用帳戶收領薪資，要求現做現領，不會留下正式紀錄，這種機動代班的從業人員，也成為業界的「幽靈人口」。

保全業者指出，合法經營的保全公司不會違法聘用現金班保全，但有部分小型業者為了節省成本，就會聘用這些打零工的幽靈人口，以不投勞健保、薪資付現，規避相關稅務支出。而這類型的現金班保全員，多半未受完整訓練及背景審查，無形中也成為業界亂象。

