無差別攻擊「撞漫畫劇情」 作者驚喊：幾乎一樣

台北市發生無差別攻擊事件引發社會震驚，巧合的是，前國軍退休少校也是軍事漫畫家梁紹先發現，嫌犯投擲煙霧彈的位置與他過去創作的漫畫《燃燒的西太平洋》中描繪的場景幾乎一模一樣。這個驚人巧合在網路上引起熱烈討論，梁紹先表示，他創作漫畫時是基於兵棋推演的思維，預想可能發生的情況，希望透過漫畫讓民眾面對危機時能有更充分的準備。

漫畫家驚覺創作內容與張文的犯案路徑高度相似。（圖／TVBS）

梁紹先仔細比對後發現，現實中嫌犯投擲煙霧彈的位置與他漫畫中第一集設定的爆炸位置高度相似。漫畫中的爆炸點位於台北車站M3與M8出口的軸線上，從M7出口望向M8出口的地面區域；而實際事件中，嫌犯投擲煙霧彈的位置也同樣落在M3到M8出口軸線上，兩者都比較接近M8出口，唯一的差別在於一個在地面，一個在地下。梁紹先解釋，他在漫畫中選擇這個位置是因為考量到人潮洶湧的特性，從M7出口到人潮匯集處不到100公尺，只要準備好就可以直接發動攻擊。

梁紹先強調，他的漫畫創作是基於軍事思維，將可能發生的危機情境預先畫出來。他表示，漫畫中能夠達到這種規模的通常是組織型犯罪或軍方規模的恐怖攻擊才能發動。他希望透過漫畫將一些大家所不想面對的事情先畫出來，讓讀者有所警覺。

雖然有讀者提醒可能存在模仿疑慮，但梁紹先表示會繼續將可能的危機畫出來，目的是讓民眾做好應對措施。他也表示漫畫劇情已經畫完，不會再有所調整。梁紹先認為，最重要的是提高警覺心，讓民眾在面對類似事件時能有更好的應變能力。

