無差別殺人遭起底！張文國中母校曝…校方3點回應：勿放大解讀在校行為

社會中心／桃園報導

27歲凶嫌張文19日在捷運北車及中山商圈犯下無差別殺人案後墜樓身亡。案發後，張文遭起底，被查出是桃園楊梅人，過往就學經歷也陸續曝光。而張文就讀的公立國中則發聲明強調，張文2013年畢業後，個人生涯發展與行為，非學校能介入或影響，希望外界勿追溯、臆測或放大解讀張文在就學期間的學習或行為表現，以維護校園及社會安定。

張文在台北犯下無差別殺人案，引發社會恐慌，而他的就學經歷也被放大檢視，其中張文就讀的公立國中，也遭網友起底。對此，校方發聲明指出，張文在2010年入學，2013年畢業離校，至今已超過12年，其畢業後的個人生涯發展與行為，已非校方能介入或影響範圍。

校方表示，依據《學生輔導法施行細則》規定，學生輔導資料在學生畢業或離校後保存10年，如今已超過年限，相關資料已依規定銷毀，並未留存任何輔導紀錄，目前案件已進入司法程序，校方尊重司法調查。

而針對張文事件，校方也特別提出3點回應，認為個人行為的形成涉及多重且長期因素，無法簡化歸因於單一階段或單一環境；回溯解讀張文在學時期的表現，不只缺乏因果關聯性，也可能造成不當的標籤化與誤解。另外，學校一向重視學生身心發展與輔導支持，會持續致力於營造安全、關懷、接納的學習環境，對每一位學生，皆以陪伴、引導與預防為核心價值。

校方呼籲，在事件受到高度關注的同時，應避免追溯、臆測或放大解讀其在學期間的學習或行為表現，勿打擾校內師生正常教學與輔導工作，並給予當事人及其家屬基本的尊重、隱私與修復空間，期盼各界能以理性、同理與尊重態度看待事件，共同守護校園與社會的心理安全。

