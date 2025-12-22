無差別砍人釀3死！劉世芳：與境外勢力無關 支持余男入忠烈祠

內政部長劉世芳12月22日赴立法院備詢。資料照，楊文琪攝



台北車站與北捷中山站上週五（12/19）發生重大隨機傷人案，嫌犯張文與3位無辜民眾死亡，另有輕重傷者，社會至今仍驚魂未定。就在檢調追查張文的犯案動機與流程當中，網友擔憂是否是恐攻或有「境外勢力介入」，對此，內政部長劉世芳今（12/22）回應，目前研判沒有直接關聯。此外，台北市長蔣萬安提議將北車不幸喪命的余家昶列入忠烈祠，劉世芳表示贊同，不過由於余男是桃園市民，此事需與桃園市府一起商量。

劉世芳今日赴立法院進行「計畫性攻擊事件」專題報告與接受質詢，受訪時提到上週五發生張文事件後，內政部與警政署已邀集6都、16縣市警察首長盤點耶誕、跨年到農曆年活動，統計共有137場，為防範模仿犯出現，目前走提高見警率方式，動員超過1萬7000名警、民力，希望能藉此穩定社會民心，降低事件發生可能性。

劉世芳呼籲，無論公私單位，若有發現可疑或潛在風險，請即刻通知警方。

至於有網友討論張文事件是否與國外恐攻、境外勢力有關，劉世芳則明確回答，目前掌握沒有直接關係。但她特別提到，自張文事件19日發生後，刑事警察局至21日中午已收到約20則相關訊息，目前已將能確認身分者移送各縣市地檢署偵辦，她強調，不管是造謠還是恐嚇威脅，都已造成社會焦慮不安，內政部與刑事局會繼續偵辦相關案件。

另外，為制止張文北車丟擲煙霧彈而受到攻擊死亡的余家昶，蔣萬安日前提議將余男申請入祀忠烈祠，立委詢問內政部是否已收到申請？劉世芳回應尚未，據了解，余男掛籍桃園，若依9月「鏟子超人」申請程序，需與桃園市府一起商量才有結果，而內政部認為蔣萬安提議非常好。

此外，對於政府近年發放小橘書「防災避難指引小冊」，劉世芳指出全國發放比例已達86%，實際送達率有7成，內容有緊急避難、報案電話、通報流程等保命訊息，希望民眾能詳讀，在關鍵時刻沉著冷靜，做出正確的判斷與選擇，提升自我保護、全民防災功效。

