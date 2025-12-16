無師自通煉毒藏身田野 刑事局三大二隊破獲曾文溪畔大型製毒工廠

【警政時報 徐煜勝/台北報導】內政部警政署刑事警察局偵查第三大隊第二隊（三大二隊）日前會同臺南地檢署、臺南市及多個縣市警察單位，成功破獲一起隱身於偏僻田野的製毒案件。製毒集團疑似透過自行鑽研化學製程「無師自通」煉製毒品原料，長期利用夜間作業規避查緝，最終仍遭警方一舉瓦解。

刑事局三大二隊隊長陳彥宇說明。（記者徐煜勝翻攝）

警方指出，113年底接獲線報，有不法集團在臺南市曾文溪周邊偏僻地區設立製毒工廠。專案小組長期蒐證後發現，以32歲謝姓男子為首的集團行事低調，白天活動正常，夜間卻頻繁進出鐵皮廠房，行跡十分可疑。經報請臺灣臺南地方檢察署董詠勝檢察官指揮偵辦後，警方展開跟監埋伏，於12月5日見時機成熟同步展開攻堅。

警方逮捕謝莊二嫌。（記者徐煜勝翻攝）

行動中，警方分別在臺南市安定區及安南區查獲兩處鐵皮廠房，確認一處為製毒工廠、另一處作為倉庫及分段製程場所，現場起出第四級毒品氯假麻黃鹼成品毛重177.09公斤、麻黃鹼成品2.0323公斤，以及製毒原料與機具一批，數量驚人。主嫌謝姓、莊姓男子共2人當場落網，警詢後依違反毒品危害防制條例移送臺南地檢署偵辦，經法院裁定羈押禁見，檢方已提起公訴。

警方進一步說明，氯假麻黃鹼及麻黃鹼皆為製造第二級毒品安非他命的重要先驅原料，該集團刻意採取「分階段、分處所」的製毒模式，並於白天以租賃小貨車運送化學原料，深夜才進行煉製，試圖分散風險、躲避警方追緝，所幸仍難逃法網。

刑事警察局強調，製毒工廠除助長毒品流通，亦常排放有毒廢氣與廢水，對環境與居民健康造成嚴重危害，警方將持續鎖定製、運、販毒網絡向上溯源，掃蕩幕後不法組織。警方也呼籲民眾提高警覺，若發現住家周邊有可疑人車或異味情形，應即時通報，共同建構警民合作的反毒防線，守護社會安全。

