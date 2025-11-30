無常病苦痛失愛妻 堅定不移慈濟路

上人行腳台中靜思堂，今天下午主持歲末祝福。台中市近3千名志工、齊聚一堂，愛心相隨。這場新受證的志工、超過120人，其中一位慈誠師兄陳靖，愛心因緣、令人動容。他的太太蔡素貞，在2年多前、腦中風猝逝。陳靖在其他志工的多方努力下，圓滿了太太想要當大體老師的遺願。而他為了延續太太未完成的慈濟志業，接續環保和各項志工任務，如今成為正式的慈濟志工。

受證慈誠的這刻起，62歲的陳靖、承擔起太太未完成的愛心志業。 慈濟志工 陳靖：「 (太太病危)她躺在那邊(病床)的時候，我就跟她講一句話，我妳的(志工)擔子 我來承擔，所以我才入慈濟，你的擔子 我來擔， 這個擔子再重 我也擔起來。」

太太蔡素貞、長期做慈濟，2023年3月突然腦中風送醫，當晚離開人世。 慈濟志工 宋克家：「 陳靖師兄他這個時候，在一個很悲痛的狀況之下，他突然才講到說，他家師姊(蔡)素貞師姊，(生前)有一個願望 要成為大體老師。」

慈濟志工 陳靖：「 我以前喜歡喝酒 吃肉，幾乎天天喝 天天吃，晚上有空就去賭博，我會進入慈濟因緣(戒除惡習)，因為我師姊(太太)的關係，我心裡很痛。」

慈濟志工 宋克家：「 感覺他(陳靖)完全變了一個人，他自己也說 也因為他家師姊(太太)，所以他改變了他的生活。」

慈濟志工 陳靖：「 我跟她(太太)講說，我已經受證(慈誠)了，你的願望已經達成了，我會一直走菩薩道，永遠在慈濟裡面，做到我不能做為止。」

慈悲心念、一生無量。「 不忍眾生受饑寒，不讓人間有缺憾。」

回首20多年前，發生在台灣的敏督利颱風災情，以及委內瑞拉的洪水災難，全球的慈濟志工、總是走在最前，陪伴到最後。 證嚴上人開示：「 我們慈濟走過的路，幫助過的國家，有超過(全球)半數以上，所以說就是人人的愛心，我們的愛心點滴點滴匯集，人多造福大，所以台灣平平安安。」

志同道合的人，拔苦予樂的事，慈濟精神的實踐，真切又動人。

