無常面前我們只是脆弱的棲居者！香港大火倖存者「逃生手札」感動萬人

香港新界大埔的大型集合住宅社區宏福苑發生嚴重火災，至今共累計146人死亡，上百人狀況不明。 圖：翻攝自臉書社團《大埔 TAI PO》

[Newtalk新聞] 香港新界大埔的大型集合住宅社區宏福苑發生嚴重火災，至今共累計146人死亡，上百人狀況不明。一名倖存者分享自己逃生經歷，鉅細靡遺的紀錄整個心路歷程，中間還救了2個人，大火無常讓他感慨，「我們只是脆弱的棲居者」，此文一出感動不少網友，吸引了6萬個讚、1萬分享。

一名倖存者在臉書社團《大埔 TAI PO》分享自己的逃生經過，當天他是在太太的通知下才知道失火，但當時門外煙霧瀰漫，且已無法從逃生門出去，只能被動地等待救援，突然間他聽到走廊上有叫聲，因此決定拿著濕毛巾、毫不猶豫衝出去、不到十秒、眼睛已經不停飆眼水、喉嚨感到熾熱，「這一刻我能確定、如果我不把走廊的人救出來、他們在這惡劣的環境中、後果一定不堪設想。」

當時他摸著走廊的牆邊向前慢行並呼喊著「快過來」，並馬上拉他們回到家中，「在這走廊不到一分鐘的時間、我感覺很難受！原來被濃煙包圍的感覺是這樣的。」事後他找出家中的毛巾給這對夫婦、給他們水、換上襪子、鞋、長褲，帶好帽子、並告訴他們、如果真的緊急關頭可以嘗試從窗外跳出去，「我們這是2樓、應該可以的！」

安置好那對夫妻後，他看著窗外無數燒著的雜物，如同黑色雪花，混雜著火星，從天而降，並拿起手機和認為重要的人交代情況，過程中不停聽到有爆炸的聲音傳出、眼前的景象熊熊烈火、就在覺得這一刻自己會永遠留在這裡時，看到窗邊消防員的蹤影、不停揮手並利用閃燈、大概4點多的時候消防員看到他，表明他們正安排救人。

當時家中的那對夫妻開始有點氣喘、畢竟一直困在家中幾小時、連呼吸一口新鮮的空氣也是奢侈的，直到傍晚6時、消防員架起雲梯表示，現在會把他們逐一救出、那對夫妻原本要讓他先離開，但他拒絕了，「我比較後生、我還可以忍受多一會、你們先離開吧」，最後他也被順利救出。

事後他也感慨，「經過這場大火最暴烈的方式讓我明白，在無常面前，我們從來都不是主人，只是暫時的、脆弱的棲居者。」這篇文感動很多網友，並吸引了6萬個讚、1萬分享。

