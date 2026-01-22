無廣告淨土不再！ Threads下週起「全球投放」

[FTNN新聞網]實習記者王保伶／綜合報導

自從Meta推出新社群平台「Threads」之後，簡潔的介面與即時互動功能，迅速使其成為許多人愛用的社群軟體。然而，Meta今（22）日宣布，自下週起Threads將於全球開放廣告推送，意味著將與Facebook、Instagram一樣，在各式貼文間穿插付費的商業資訊。

Meta今（22）日宣布，自下週起Threads將於全球開放廣告推送。（示意圖／Unsplash）

Meta今（22）日宣布，Threads將從下週起於全球市場開始推送廣告，使用者日後瀏覽Threads貼文串時，將看到付費的商業廣告。Meta說明，廣告將由Meta既有的AI系統驅動，投放邏輯與FB、IG相同，在不影響使用體驗的前提下，盡可能依據使用者的興趣與偏好投放相關內容。不過，Meta強調，廣告將採取「逐步推送」方式，啟用初期維持較低的投放密度，未來幾個月才會陸續擴大至所有用戶。

Meta表示，Threads投放廣告的最終目標，是想在平台成長的同時，建立能長期運作的商業模式，日後將視用戶回饋，調整投放策略。

Threads自2023年推出以來，以純文字討論與即時互動為主軸，吸引大量用戶，更在台灣掀起使用熱潮。數據分析機構Similarweb的最新統計顯示，截至2026年1月7日，Threads在行動版（iOS與Android）上的每日活躍用戶數已超過1.4億人，高於X的約1.2億人，雖然電腦版本用戶較落後，但整體成長趨勢已不容忽視。

