無廣告還不夠！YouTube擬將「超實用免費功能」改為會員專屬…免費仔凍未條了

YouTube未來可能將播放速度功能納入Premium會員專屬。示意圖／翻攝自免費圖庫pixabay

YouTube Premium目前已為訂閱會員提供多項專屬福利，包括無廣告觀看、背景播放、離線下載等等，不過近日就有網友發現，YouTube似乎正在測試將「播放速度調整」設為Premium專屬功能之一，消息曝光後引發熱議。對此，Google回應，目前一般用戶仍可使用最高2倍速，但也坦言未來不排除會將高倍速正式列為付費功能。

根據Android Authority等外媒報導，一名Reddit網友表示，他自己擁有2個YouTube帳號，沒想到日前在設定播放速度功能時，他的其中一個帳號還是可以像以往一樣正常使用播放速度調整功能，另一個帳號卻顯示必須訂閱成為「Premium會員」才能使用。消息曝光後引起熱議，隨後也有多名Reddit網友紛紛回報自己的使用狀況，結果部分網友仍可免費使用，另一部分網友則發現該功能已被標示為「Premium專屬」。

廣告 廣告

影片播放速度調整功能未來不排除被列為YouTube Premium專屬。示意圖／翻攝自免費圖庫pixabay

事實上，播放速度調整功能向來被視為YouTube最受歡迎的功能之一，讓網友可依各自的需求加快或放慢影片播放速度，而該功能也開放給所有用戶使用。對此，Google一名發言人回應指出，目前尚不清楚該名Reddit網友所遇到的具體情況為何，但強調未訂閱YouTube Premium的一般用戶，目前還是可以使用最高2倍速播放，並可依0.05倍速的幅度進行調整；至於Premium訂閱用戶，則可將影片播放速度提高至最高4倍速。

發言人進一步說明，Google經常會針對非訂閱用戶進行各種功能實驗，藉此為Premium的專屬功能打廣告，作為鼓勵一般用戶嘗試訂閱Premium會員的手法，這次這名Reddit網友遇到的狀況可能正是系統引導訂閱Premium以解鎖2倍速以上播放速度的宣傳。不過Google也坦言，將在觀察市場反應後，不排除未來播放速度功能中較高倍速的部分會正式納入Premium的專屬功能，至於是否會全面影響一般用戶，Google目前則尚未對外說明。



回到原文

更多鏡報報導

連性癖都賣！YouTube淪線上應召站？韓網紅拍賣裸女：得標享「約會券」

遭啃老女兒家暴、妻病逝「連喪禮都不來」！台中父心寒「趕她出家門」法院這麼判

身障男手當腳「推滑板乞討」！每天只賺344元…一查驚見「有3房2車」還放高利貸

年終4.4個月卻想哭！台銀女曝「實領金額」淚崩：買房不敢想 看這行破百萬超羨慕