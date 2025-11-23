無心插柳！ 陳瑞賀靠「螞蟻搬家」助攻創作螃蟹標本

安南區大安里長陳瑞賀意外研究出「靠螞蟻搬家」製作出完好如初的螃蟹標本。(記者王姝琇攝)

〔記者王姝琇／台南報導〕擁有40多年養殖螃蟹經驗的安南區大安里長陳瑞賀，意外研究出「靠螞蟻搬家」製作出完好如初的螃蟹標本，搭配畫框意境，或自創七字詩句掛在服務處，吸引許多里民來一探究竟，更有不少人特地登門「求蟹」。

至今已擔任4屆大安里里長的陳瑞賀從小靠捉活蟹補貼生計，偶然發現原本被棄置在魚塭旁的螃蟹屍體，被一種特殊的小紅螞蟻搬個精光，獨留蟹殼在原地，最特別的是，蟹殼竟毫無破損。陳瑞賀突發奇想要與「螞蟻合作」，無師自通意外練就出製作螃蟹標本的特殊才藝。他說，螞蟻搬光蟹肉後先雕形體，只需要用快乾固定，最後上色，約1個月時間可完成。

廣告 廣告

陳瑞賀回想他第1隻漆綠色的螃蟹標本已將近30年，當時作品套上自創七字詩句「民主綠色慢慢走、標本好看不好吃、拚到最後一定贏」，藉此抒發民主理念。陳瑞賀說，無論是標本製作或是七字詩句，靈感都來自生活、傳達他的心境；他也分享到，起初做很多都失敗，大多是因為螃蟹殼不夠硬，必須挑至少2年的螃蟹硬殼才能保留住，且不會因時間而脆化。

陳瑞賀也特別贈送1幅有螃蟹標本雕塑的畫作給安南區長魏文貴，期間也有不少人來求這隻「不能吃的螃蟹」，陳瑞賀都隨心製作，標本創作也成為陳瑞賀與里民們之間的趣味互動日常，也分享10多年來服務里民及自身養螃蟹的豐富經歷。

陳瑞賀的螃蟹標本搭配畫作碰撞出不同氛圍。(記者王姝琇攝)

陳瑞賀的螃蟹標本細節細膩。(記者王姝琇攝)

【看原文連結】

更多自由時報報導

紐西蘭網友稱搬到台灣是「人生最糟糕決定」 網一看職業秒懂

高雄四大場館昨同步開唱 高捷近35萬人次創今年最高運量

健康網》郭台銘、秦祥林白了頭 食藥署：染髮劑需慎用

太愛台灣機車！「這國」掃貨2.4億暴增29倍好狂

