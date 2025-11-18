（圖／本報系資料照）

前一段時間去北方旅行，在銀杏樹林裡散步，踩著滿地金黃落葉，沙沙漫步，看到金秋美景，才漸漸恢復一種正常人的眼睛。今天，請容我用一個小老百姓的尋常眼光，來說說這個無恥無極限的世界。

賴清德跟沈伯洋的無恥算台灣第1名。今年4月賴、沈和民進黨才以一種恨不得把人拉出來遊街示眾、羞辱至死的姿態，搞大罷免，目標是在野黨立委，最大目標當然是拉下立法院長韓國瑜。結果大罷免大失敗。現在沈伯洋被他所批判的中共立案偵查，這難道不是他「求仁得仁」的榮譽？結果賴清德竟然要韓國瑜出來站在他這一邊聲援。

這是有多無賴、多不要臉的人才說得出口！你當作韓國瑜沒腦袋，沒記性，轉眼就忘了痛？你當作台灣人民沒有自尊心，任你帶風向？霸凌過後，還叫被霸凌的人幫忙，沒幫你還要被你罵，還有什麼霸凌比這個更霸凌呢？坦白說，如果韓國瑜和在野黨出來聲援，那才是沒有自尊的奴才。是的，有人真的這麼奴！

高市早苗算東亞之無恥無極限。才剛剛跟習近平見過面，就轉頭喊著「台灣有事就是日本有事」，日本要進入「存亡危機事態」。說白了，只要她認定台灣有事，日本可以發動戰爭。

日本發動侵略戰爭，一向都號稱周邊有事。牡丹社事件，是琉球漁民與台灣原住民的衝突，不干日本的事，日本來攻打台灣。1900年趁著八國聯軍打北京，日本在廈門自己放火燒東本願寺，製造事端要去攻打福建。更不用說全面侵略中國，殺死3000多萬平民百姓。

這些犧牲，中國在紀念抗戰勝利80周年才剛剛算過，舊恨未消，今天又發出這種侵略言論。中國倒是很明白告訴她：「這是中國內政，不用你日本說三道四。你要攪事，加倍奉還。」是的，台灣已經光復80周年，而高市還在戀殖。除了賴清德還在奴顏婢膝的「終戰」個沒完，這世界已不是軍國主義的時代。

中國要和日本生事，除了黃海演習，後手還有釣魚台、琉球地位未定。而日本背後的美國，正準備在委內瑞拉開戰，能不能騰出手來幫忙，還在未定之天。中日的博弈，背後是美國這一隻黃雀；但美委的博弈，背後也有中俄這兩隻黃雀。日本要為無恥付出代價。

世界最無恥無極限，當然非川大爺莫屬。他要打委內瑞拉，拿毒品作文章。先在海上炸十幾艘運毒船，再動用戰力最強的航空母艦「福特號」抵達中南美洲海域，所有人都知道，川普發動掃毒大戰，主要目的就是拉下委內瑞拉總統馬杜洛，占有委國豐富的石油資源。美國掃毒的理由如果成立，是不是中國也可以用掃毒攻打泰國、緬甸？

本來以為用關稅當藉口，向世界勒索了3兆美元以上的投資承諾，已夠荒唐的。想想，當今世界經濟體系的分工，就是美國的跨國企業和全球化政策一手造成的，如今反全球化就用關稅戰，再逼人回頭投資。

先是作為美國的便宜勞動力，奉上勞工健康與生態當代價，才賺到一點勞力錢，如今關稅大棒一揮，全部外匯存底都獻給美國了。台灣外匯存底約6000億美元，美國要拿走3500億美元，那台灣人民辛苦80年的家底都烏有了。你本以為川大爺的霸道無恥已是極限，沒想到還可以用毒品發動戰爭，攻占鄰國。完全顛覆了人們相信過的世界秩序。

是的，台灣、東亞、美國，盡是無恥無極限。真是拜服了。此生竟看到如此極惡世道，只不知會有什麼結局。幸好，這世界還有金秋銀杏的美景，讓人覺得天地四時仍有美的所在，讓人還可以靜心看下去。（作者為作家）