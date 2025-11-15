即時中心／林耿郁報導

網紅「館長」陳之漢遭資深員工爆料多項爭議事件，引發輿論再度關注；不過令人驚訝的是，爆料內容中竟有許多關於便當店的正面事蹟，包括下令使用「頂級食材」、必須遵守勞基法等，消息一出讓部分網友笑稱，「根本新型態工商」！

假爆料真廣告？「館長」陳之漢近期再度爆出多項爭議；前員工李慶元指控，館長讓小弟「睡大嫂」、不顧自己養的狗、砸佛像等等，引發網友熱烈討論；不過在便當店方面，意外證實館長可能真的是「良心商人」。

廣告 廣告

李慶元在影片中表示，館長陳之漢「你有頭有臉嘛」，所有員工都要按照勞基法，食材都要用好的、肉都要用溫體的、就連便當盒也要用最好的，「什麼都要用最好的」；影片一出讓醫師蘇一峰笑稱「靠杯啊！這是什麼爆料」，強調館長做生意有良心，「這才是業配文範本」。

另外網紅陳沂也指出，「不是啊，這到底是出來黑館長還是幫館長加分的？」聽得自己都想去買館長便當了；同時嘲笑李慶元，連要出來爆料都講不到痛點、故事獵奇到讓人難以置信，「所以說讀書還是很重要的」。

網友也留言回應，「我懷疑這是新型態的工商模式，但我找不到證據！」「爆料便當店真的是搞笑的…但守法確實很燒錢」，也有網友力挺「便當我吃過真的很好吃」、「想吃便當了」，意外為館長的副業打開知名度。





《民視新聞網》提醒您：「任何人在依法被判決有罪確定前，均應推定為無罪」《民視新聞網》提醒您：尊重身體自主權！請撥打113、110

原文出處：快新聞／無情工商？館長便當店遭爆「這些事」 網笑：新型態業配？

更多民視新聞報導

最新／館長現身直播！親回「性功能問題」風波

館長怒了！挨轟生殖器小、找員工X館嫂 他反擊：曾遭性愛片威脅

陳之漢慘了？遭踢爆收中國、澳門資金 吳靜怡質疑：恐違反國安法

