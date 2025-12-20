無情火噬家園 善後清掃助重建

把握周末假日，一群志工和斗六慈濟醫院的醫護員工，不是出去玩，而是到雲林土庫，一位林先生的家。這戶人家日前因為一場大火，幾乎把家裡經濟燒垮了，但他上有老、下有小要照顧，於是地方政府提報給慈濟，星期六早上，大家一起到林先生的家中報到。

無情大火燒毀住家，二樓滿目瘡痍、一片焦黑，房間和神明廳付之一炬，火勢沒有波及到一樓，但救火時整個浸水，無法住人。

斗六慈濟醫院院長 簡瑞騰：「真的是整片都焦黑 整個煙霧，這真的要靠他們一家人來打掃，應該是不可能。」

雲林慈濟志工發起清掃活動，斗六慈濟醫院院長簡瑞騰帶領同仁和家屬前來協助。

斗六慈濟醫院同仁家屬 柯秀英：「我們都是幸福的人，能夠有能力來付出。」

斗六慈濟醫院同仁家屬 陳奕喆：「在假日的時候，跟爸爸還有阿媽，一起來 幫忙打掃。」

土庫鎮長 陳特凱：「我們看到有老中小，甚至年輕的 只有13歲，我們看到我們慈濟，集小愛發揮成大愛。」

焦黑屋況不好清掃，大家同心協力，一步步仔細清，屋主林先生也加入清掃行列。

案主 林先生：「很謝謝大家這樣子，就是社會上那麼溫暖。」

屋主林先生和阿媽、妻小同住，經濟並不寬裕，遇上這場意外，整個人失了方向。

慈濟志工 林緞：「(林先生)在清水溝的工人，一個月才3萬多而已，案妻就是 孩子常常生病，她自己身體也不好，一旦生病就要住院 進進出出 。」

林先生的阿媽受到驚嚇，愁眉不展。

土庫代表會代表 王美蘭：「這麼多人 這麼菩薩心來關心你，因為我們還比人家幸福，還有這間房子，(我煩惱到不能吃不能睡)，不能這樣啦。」

志工很貼心，帶領慈少學員替阿媽按摩、緩解壓力，後續將評估協助方向，給予這家人最大的支持。

