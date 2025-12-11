無情降溫「10度殺」要來了！ 痛苦濕冷先潑一整天

冷氣團南下之前，北部會先濕冷降雨一整天。（示意圖／東森新聞）





中央氣象署指出，週五（12日）至週六（13日）白天受到東北季風影響，天氣開始轉涼有雨，13日晚間開始大陸冷氣團開始南下，北部東北部將會明顯降溫。天氣風險公司預測，不排除在週日（14日）清晨出現10度左右的極端低溫，提醒大家要做好禦寒準備。

中央氣象署指出，12日起水氣偏多，基隆北海岸、東北部地區及大臺北山區有雨，並有局部大雨發生的機率，13日晚間起大陸冷氣團南下，北部及東北部氣溫明顯下降，各地低溫預測15～20度。

明天起，北部東北部將會有雨。（圖／東森新聞）

14日、15日水氣減少各地大多為晴到多雲，僅基隆北海岸、大臺北山區、東半部地區及恆春半島有零星短暫雨，但持續受到大陸冷氣團影響，各地低溫12度～17度。

天氣風險公司預測，13日冷氣團南下時就會開始帶來冷空氣移入，且配合水氣偏多，在迎風面的北部、東北部地區會由濕冷型態開始，中午高溫還有大約21-22度，下午就會持續降溫、越晚越冷。

未來幾天降溫趨勢。（圖／中央氣象署）

天氣風險公司指出，14日冷空氣最強的部份抵達，同時環境開始轉乾，迎風面地區會從濕冷型態轉為乾冷，雖然天氣好轉，但要注意會進入最低溫的期間，入夜以後氣溫進一步下降，且雲量減少以後輻射冷卻效應將帶來更明顯的低溫，在空曠郊區或海拔稍高地區，不排除出現10度左右的極端低溫。

氣象專家賈新興預測，受大陸冷氣團及輻射冷卻雙重影響下，預估最低溫出現在14日深夜至15日清晨，苗栗以北空曠區有機率出現10度左右的低溫，台北氣象站也有出現13.7度至14.2度的低溫機率。

