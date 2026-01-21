無意續租貓熊？曉曉、蕾蕾下週回家 中國外交部：歡迎日本民眾來看

旅居日本東京上野動物園的貓熊龍鳳胎「曉曉」與「蕾蕾」如期於2月前返回中國。（翻攝自上野動物園X）

中國外交部發言人郭嘉昆今（21日）在例行記者會上證實，旅居日本東京上野動物園的貓熊龍鳳胎「曉曉」與「蕾蕾」，將按照中日雙方協議，如期於2月前返回中國。針對日本民眾不捨，郭嘉昆表示，知曉日本有許多貓熊粉絲，歡迎日本民眾前往中國探視。

此次回應是針對《路透社》記者提問。由於「曉曉」與「蕾蕾」是目前日本境內僅存貓熊，記者關注中方是否打算在協議到期後續簽，以及若終止這項始於1972年的租借傳統，將對中日雙邊關係產生何種影響？郭嘉昆對此回應指出，一切均按協議執行，至於具體後續問題，建議向主管部門詢問。

廣告 廣告

旅居日本東京上野動物園的貓熊龍鳳胎「曉曉」與「蕾蕾」如期於2月前返回中國。（翻攝自上野動物園X）

根據上野動物園公告，本週日將是這對4歲半的貓熊與民眾見面的最後1天，當日入園名額將採抽籤制。隨後，牠們將於下週二被移送至成田機場，搭機返回四川。

值得注意的是，在「曉曉」和「蕾蕾」離境後，日本將面臨境內完全沒有貓熊的狀況，這也是中日建交50多年來首見情形。

更多鏡週刊報導

食物歧視！微波家鄉菜遭嫌「臭」 印度學霸情侶獲美大學賠償632萬

停車場驚魂！駕駛誤踩油門衝破牆 懸掛3樓高空「奇蹟死裡逃生」

「之前帶都沒事...」赴韓旅遊新規必看！這3類物品不能托運 釜山金海機場出境大塞車