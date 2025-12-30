「無感」才是政績！ 數發部長揭「黑白2策略」成功堵詐普發1萬

普發1萬上路超過1個月，已經有超過90%的民眾完成登記領取。（示意圖，資料照）

行政院規劃普發現金1萬元，上個月發放至金已有超過90%的國人完成登記或領取，雖然先前有零星詐騙形況傳出，但發放過程整體相當平順。數發部長林宜敬在臉書發文分享背後原因，有人建議他們要做讓民眾有感的政績，但他認為，將資訊作業做得流暢，讓民眾幾乎沒有發現他們的存在、甚至無感，才是最重要的政績。

超過9成已領普發1萬 數發部角色曝光

數位發展部長林宜敬轉發「普發現金1萬領取現況」，截至29日有37.28%的民眾選擇登記入帳，22.98%採ATM領現，19.43%為特定對象直接入帳，11.14%到郵局領現，另有偏鄉登記與收容人造冊約0.22%，目前還剩8.94%的民眾尚未領取，約占210萬人。

廣告 廣告

林宜敬透露，數發部在這次普發1萬的作業中，負責的是「資訊系統的建置」以及「防詐」。之所以能在這麼短的時間內完成系統建置，主要是數發部已將前年「普發現金6千」的資訊系統模組化、標準化，透過「以參數設定取代客製化」的方式，不但縮短了建置與測試的時間，同時也提高了系統的品質。

這次的普發1萬也沒有像之前一些人所預測的出現大量詐騙，這主要是因為數發部採取了兩個策略。

一、「只此一家，別無分號」

林宜敬指出，數發部和財政部等各部會溝通協調，將所有「普發現金1萬」的登記與查詢作業都集中在同一個網站，同時擴大宣傳，告訴所有的民眾，不要輕易相信任何其他網站的訊息，強調所有的登記與資料查詢，都只能在《普發現金一萬》的官網進行。「這是我們的『白名單策略』，我們縮小了我們的防守範圍。」

二、主動防堵

數發部事先就把各種看起來像是官網「10000.gov.tw」的其他網址都登記下來，像是「10000.gov.com」「I0000-gov.tw」「1oooo.gov.com」等等，先下手為強，不讓這些網址落入詐騙集團的手中。同時也採用科技手段，不斷地在網際網路上自動搜索巡檢，一旦發現可疑的網站，就馬上去檢查確認，然後封鎖。「這是我們的『黑名單策略』，避免民眾接觸到詐騙訊息。」

林宜敬：讓民眾「無感」才是重要政績

林宜敬感謝數發部數位政府司的同仁。他提到，前陣子有朋友提醒他，認為數發部要多做一些「民眾有感的政績」，他很感謝這些提醒，不過他回應對方表示：「我完全同意，可是有時候我們數發部將政府的資訊作業做得很順暢，做到民眾幾乎沒有發現我們的存在，甚至無感，其實就是我們的重要政績。」

更多鏡週刊報導

星宇宣布年終1個月、調薪3% 員工怨太少「錢都花在101」眾人熱議

曹西平遺產全給他！乾兒子Jeremy是誰？ 昔淚崩告白：感謝陪我人生最後一哩路

大專新生註冊率公布！10校達100% 6校不滿6成「唯一公立墊底」