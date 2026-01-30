無懷孕徵兆！女員工下班想上廁所 竟生出「重3公斤男嬰」嚇壞

國際中心／李紹宏報導

最意外的「包裹」！近日美國愛荷華州一名在聯邦快遞（FedEx）上班的女子，像往常一樣結束大夜班工作，在準備回家前突然想上廁所，沒想到衝進廁所後竟然產出男嬰。更離奇的是，這名女子表示，過去9個月內沒有任何懷孕徵兆，甚至還在變瘦，消息曝光後引發熱議。

美國一名在快遞公司上班的女子，近日感到腹痛想上廁所，沒想到竟產下一名男嬰。（示意圖／PIXABAY）

美國媒體《People》、《KCCI》和《KENS5》等報導，這起事件發生在格萊姆斯（Grimes）的一處聯邦快遞設施。1月26日早上8時，女員工布倫伯格（Amethyst Bloomberg）結束工作準備回家，卻突然感到下腹一陣便意。

廣告 廣告

布倫伯格回憶，當時情況危急，她只能推開廁所門大聲呼救。當她伸手一摸，竟發現自己摸到了嬰兒的頭，嚇得趕緊求援。醫護人員獲報隨即趕到現場，過了4分鐘，布倫伯格就在公司地板上順利產下男嬰。

這名男嬰被取名為奧尼克斯（Onyx King Easterlie），體重約2948公克（6磅8盎司），身長約48公分。布倫伯格表示，這已經是她的第二胎，但與第一胎症狀滿滿的經驗完全不同，「懷第一胎時，所有孕期症狀我都有；但這一次完全沒有，我在上班期間體重甚至還在減輕」。

布倫伯格強調，直到臨盆前那一刻，她唯一的感覺只有背部微痠（陣痛）以及胎兒下降時的胎動，除此之外完全沒察覺肚子裡有個小生命。

此外，參與接生的人員皮爾森（Nick Pearson）也感嘆，在這一行已經見過大風大浪，幸好這對母子的健康狀況均良好。

更多三立新聞網報導

蔡英文2028將角逐總統？前幕僚打臉嗆別鬧了 揭她「真正動向」

飛機行李架「放1物」慘了 害空服員全忙翻！網氣炸：就是講不聽

用戶注意！Google警告「1知名軟體」被中俄駭客濫用 4自保方式曝

梁育誌殘殺女大生竟逃死！律師轟判決「爛透了」：要怎樣才會死刑

