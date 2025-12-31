生活中心／陳堯棋 嚴凱 台北報導

告別2025！為了搶看台北101跨年煙火，今天（31）早上7點就有攝影愛好者，背著拍攝器材、露營椅，爬上象山煙火平台，連夜備戰，也有外國遊客晚間要市政府前看煙火，享受跨年氛圍。

民視記者陳堯棋：「今天（12/31）就是跨年夜了，為了搶看101跨年煙火，不少人都會提前來到，象山步道的觀景平台，提前卡位，可以看到天空雖然下著雨，仍有不少的攝影愛好者，來到煙火平台這邊進行卡位，要來一睹101煙火的風采。」攝影機、腳架，還有野餐墊，露營椅，以及雨傘、雨衣等全套裝備，應有盡有，跨年夜一早，不少攝影愛好者提前卡位，還有大學生為了畢業製作，準備挑燈夜戰。

無懼下雨! 民眾跨年夜登象山卡位看101煙火

民眾跨年夜搶拍台北101煙火。（圖／民視新聞）

大學生：「我們要在這邊待到晚上12點，所以我們還準備了野餐墊，特別準備露營椅，然後還有一些食物，會擔心看不到（101煙火），但不管怎樣都是，這都會是一個，很代表台灣的事情。」民眾：「大概7點多吧7點多（來），第二次第二次來，（所以去年有來過？），去年來去年天氣不錯，今年就天氣比較沒有那麼好。」不擔心天氣，要用樂觀的心情迎接跨年，也有外國遊客一早先爬上象山看風景，預計晚間再到北市府看101煙火。外國遊客：「我們來自加拿大，（一次來到台灣？），不是第二次。」外國遊客：「我們會去台北市政府，去看跨年煙火。」除了象山步道，也能到信義路五段的連鎖咖啡廳外看台北101。

網友整理台北101煙火私房點。（圖／民視新聞）

有網友整理出四大隱藏景點，包括吳興街284巷的惠安公園、鄰近象山的永春崗公園、國父紀念館翠湖，以及路易莎象山藝文門市，都是近幾年超夯的101煙火拍攝點。只不過今年跨年夜吹東北風，煙火最佳觀賞位置，是從捷運市府站看過去，但這個方向看101，還有一座"台北天空塔"，常發生認錯烏龍。提醒民眾想欣賞跨年煙火，除了卡對位置，還得坐對方位，才能看好看滿。





