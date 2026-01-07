無懼中共列為台獨頑固分子 鄭英耀公開回應曝光

[FTNN新聞網]記者吳家豪／台北報導

針對教育部長鄭英耀遭中國國台辦列入「台獨頑固分子」清單一事，本人今(1/7)發布聲明表示，會持續堅守《教育基本法》的精神，推動愛國教育，守護台灣的民主自由。

教育部長鄭英耀，資料照

中國國台辦發言人陳斌華上午宣布，將我國內政部長劉世芳、鄭英耀以及高等檢察署檢察官陳舒怡列入「台獨頑固分子」名單，並指出劉、鄭等人的相關作為，是倒行逆施，台獨行徑累積已久，引發兩岸人民不滿。

陸委會稍早對此表達最強烈的抗議與嚴厲譴責，並強調中華民國是主權獨立國家，兩岸互不隸屬是客觀事實，中共的一切做法都是無效的拙劣伎倆，其所引發之一切嚴重後果，應由中方承擔全部責任。

鄭英耀透過教育部回應，《教育基本法》明定，人民是教育權的主體，教育的目的，是培養具備健全人格、民主素養、法治觀念、愛國教育、尊重人權，並同時具有國家意識與國際視野的現代公民。

鄭英耀說明，在教育現場與人才培育上，教育部會持續堅守《教育基本法》的精神，推動愛國教育，守護台灣的民主自由。

