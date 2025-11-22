無懼中共通緝令！ 沈伯洋現身荷蘭法院嗆聲

中共日前以分裂國家罪對民進黨立委沈伯洋發布全球通緝令，然而沈伯洋不僅未受影響，還與立委范雲一同前往荷蘭出席國際自由聯盟會議。他特地在審判獨裁者的海牙國際刑事法院前拍攝影片，公開回應中共的通緝令。

民進黨立委沈伯洋無懼中共通緝令，赴荷蘭出席活動。（圖／TVBS）

面對中共的全球通緝令，立委沈伯洋選擇用實際行動表達抗議。他不僅出國，還特意在荷蘭的國際刑事法院前拍攝影片，展現無懼的態度。沈伯洋表示，國際刑事法院是審判獨裁者、戰爭罪和大屠殺的地方，而他作為民主的守護者，卻被獨裁政權通緝，這情況十分諷刺。

中共重慶市公安民警於11月9日指控沈伯洋透過建立「台獨分裂組織」「黑熊學院」等方式，宣揚台獨分裂言論。中國人民大學法學院教授程雷也在同一天表示，可以在全球範圍內對沈伯洋進行抓捕，並透過與其他國家的刑事司法合作開展跨境行動。中共還製作大篇幅專題報導，詳細揭露沈伯洋的資訊。

儘管面臨這些壓力，沈伯洋與范雲依然前往荷蘭參加國際自由聯盟的邀請，與全球近百個政黨共同出席會議。立委王定宇對此表示，台灣站在自由民主正確的一方絕對不會孤單，而中國仗恃自己的國力張牙舞爪，最後也會得到反效果。

