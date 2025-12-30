無懼中共「正義使命」環台軍演 陸軍M1A2T戰車射擊訓練畫面曝光

〔記者陳治程／台北報導〕中國昨(29)日對我無預警發動「正義使命-2025」軍演，大舉出動東部戰區海、空、火箭軍和無人機兵力，協同海警船隊在我本島四周實施聯合演訓，而國軍截至今早共偵獲130機、14艦加8艘公務船，並下令各部隊實施立即備戰操演嚴陣以待；與此同時，國防部也釋出M1A2T戰車實彈射擊訓練畫面，以兇猛的火光回應共軍圍台行動。

陸軍今年10月率先成軍首支M1A2T戰車部隊、隸屬裝甲584旅，目前正進行第二批車的組員換裝訓練，而為使官兵熟稔新式裝備操作，裝訓部昨(29)日安排於坑子口靶場實施新式戰車換裝訓練，期間，官兵完成車輛通信測試後，隨後在裝訓部戰術教官指導下，駕駛M1A2T戰車執行實彈射擊訓練，依序完成靜對靜射擊、靜對動射擊，以及動對動射擊等課目，強化官兵戰技。

廣告 廣告

儘管是例行排程，但此次M1A2T戰車換裝訓練恰逢解放軍東部戰區無預警發動「正義使命-2025」軍演和今(30)日的實彈射擊，其震撼火力與中共演習頗有「對尬」態勢；而自昨日上午6時至今日6時止，國防部已偵獲共機130架次、軍艦14艘及公務船8艘，其中90架次跨越台海中線在我周邊空域活動，演習規模僅次去(2024)年的「聯合利劍-B」演習。

軍聞社昨日報導指出，營長張中校表示，M1A2T戰車為部隊接裝之新式主戰裝備，官兵已具基本操作、射控運用能力，此次換裝訓練結合實彈射擊，確保部隊迅速接裝、即時形成戰力；後續將提升訓練深度與廣度，全面強化部隊作戰效能，穩定精進戰力。

我國向美採購108輛M1A2T戰車，截至今(2025)年底已接收80輛，首批戰車月前已於裝甲584旅聯兵三營成軍，並在日前正式投入戰備偵巡任務，大幅強化部隊機動和作戰能力；此次換裝訓練為第二梯次，預計明(2026)年一月結訓並擇期成軍，至於尚未接收的28輛最快明年第一季抵台，並由機步269旅接續執行成軍前換裝訓練，提升裝甲部隊整體戰力。

【看原文連結】

更多自由時報報導

中國「正義使命」軍演揚言打實彈 美軍雙航艦鎮守西太平洋

共軍別想逃！ 國軍公布F-16戰機「狙擊手」莢艙緊抓殲-16戰機照片

中共正義使命環台軍演緊貼我領海基線 揚言明日「無限高」實彈射擊

中共「正義使命」軍演前共機演訓未劇增 但確實更靠近台灣

